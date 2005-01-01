畅捷通：让小微企业都变成智公司

畅捷通总裁杨雨春认为，未来小微公司应该全面向“智公司”转型，背后需要双引擎驱动，即网络协同和数据驱动。

至顶网软件频道消息： 今年3月23日，畅捷通对外发布2017年度财报，实现近年营收最好成绩，收入4.99亿元人民币，较上年增长16%，年度业绩扭亏为盈，实现净利润2.23亿。对畅捷通而言，这是一个重要时刻，意味着畅捷通一直坚守的服务于小微企业、帮助众多小微企业成为“智公司”的战略方向正确。

小微企业也应该享受数据红利

畅捷通是用友旗下成员企业，前身是成立于2005年的用友小型管理软件事业本部。畅捷通公司于2010年3月成立，并于2014年6月在香港联交所主板挂牌上市。公司自成立伊始就以广大小微企业为主要服务对象。

“今天我们都已经意识到数据的重要，小微企业也不例外。但真要能用到数据，首先要能接触到、收集到足够多的数据，这对很多小微企业而言就是一个奢侈品。因为不借助工具和科技的力量，是没办法真正获取到数据并且充分地利用起来，来改变自己的环境，提升自己能力的。而大多数小微企业没有这一能力。” 畅捷通总裁杨雨春在接受采访时表示。

据不完全统计，我国现有小微企业数量超过千万。相比中小型企业具有相对完整的组织架构和人员分工，小微企业往往是几个人或者是夫妻店，并没有严格的组织分工。在数据利用的意识和能力上都有不足，他们中不少人仍然还在采用传统的方法甚至凭直觉做生意，殊不知时代发展到今天，无论是消费者的消费模式还是商业模式都在发生升级。

比如，今天的主流消费人群已经是90后、甚至00后主导，它们关注消费体验，追求个性、追求品质，这些都与80后乃至70后都与很大消费升级：而在商业模式方面，近年来电子商务来势凶猛，去中间商、线上线下一体化都是以前没有遇到的。在这个快速变化的时代，不追踪这些最新的变化、并响应最新的辩护就难以生存。

杨雨春说，畅捷通看到绝大多数小微企业，无论在技术和人才的储备上都很差，享受不到数据带来的价值，希望借助自己的力量，让科技成为一种普惠的资源，帮助小微企业享受到普惠科技带来的利益，挖掘数据中的价值。

“小微企业自己没有能力构建出这样的体系，我们来帮你，我们用科技和用数据把你武装起来。我们要帮助小微企业上云，实现数字化，这样就可以享受数字红利，去利用它的数据来应对今天生意的新挑战。”杨雨春说。

杨雨春强调说，既然说普惠就要让更多的小微企业能够相对便宜的、接受得起的，相对容易的获取到。

双引擎驱动成就“智公司”

“智公司”是畅捷通2017年11月在GICC全球小微企业创新大会上首次提出的概念用来描绘小微企业未来的发展方向。

畅捷通所定义的智公司四大控制系统

“我们认为，未来小微公司应该全面向‘智公司’转型，这个‘智’需要双引擎驱动。”杨雨春告诉记者。

杨雨春所说的双引擎驱动一个是网络协同，另一个是数据驱动。所谓网络协同也就是内外部协同。杨雨春说，其前提是业务都是在线的，如果不在线，这引擎都没法装上去，只有它在线了，这个引擎才起作用。第二个数据来驱动，也就是在各种基础技术，包括大数据、AI、人工智能等等支持下，最终实现企业真正可以靠数据来驱动它的业务，而不是靠拍脑袋。

杨雨春用人体来描述了“智公司”。如同大脑是人的指挥部，在智公司里面通过数据的采集和分析以及智能模型的决策，会引导企业高效快速准确地做出判断，称之为智慧大脑；如同人靠各种触觉去感知温度、湿度、疼痛等，企业也需要感应到市场上的商业环境、客户的购买习惯是不是发生了变化，这就是智慧营销；如同人需要智能的协调系统一样，“智公司”也需要智能管理，来智能地执行建议和批量执行任务；如同人体需要心脏不断输送血液，智公司需要智能销售来完成场景化销售，提高销售收入。

实际上，如今畅捷通的产品和服务也是基于智能分析、智能营销、智能销售、智能管理四大核心控制系统来进行规划，包括“T+ Cloud”、“好会计”、“好生意”等云服务，它们通过各自不同的维度来帮助小微企业实现增收入、降成本、提效益的目标。

采访中，杨雨春透露，他还有一个更远大的理想，就是当他们服务的小微企业足够多，比如达到500万之后，就能够用数据来改善小微企业的经营和管理，用杨雨春的话说就是“反哺到小微企业”。

“因为对每个小微企业现在来说，它只是个体，当累积到一定程度，我们能看到全局，帮助它们更好的经营。有了这样的反哺动作之后，我相信小微企业会经营得更好。这样，畅捷通的闭环就基本上形成了，更多的数据，能提供更好的经营指导，再吸引更多小微企业加盟。小微企业和畅捷通共同成长。”杨雨春表示，到那时畅捷通也就成为真正的数据公司了。