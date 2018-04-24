 微软推出SwitchBot和Calendar.help 利用聊天机器人提高员工的工作效率

微软正在研究各种聊天机器人，希望这些机器人可以帮助员工提高工作效率。

至顶网软件频道消息：

微软正在研究各种聊天机器人，希望这些机器人可以帮助员工提高工作效率。

微软两年前宣布推出Calendar.help调度机器人，该机器人目前仍是预览版。微软还在开发另一款名为“SwitchBot”的会话式机器人，旨在提高员工的专注度。

关于SwitchBot的信息发表在2018年4月21日ACM计算系统中的人为因素会议的研究论文里。

SwitchBot是个Skype机器人，目的是帮助员工在工作日的开始和结束时抽离及重新投入。SwitchBot的目标是：让员工更好地利用自己的工作时间，提高员工的工作效率。

微软研究人员开发的抽离和重新投入框架找了34名信息工作者进行了几个星期的测试。得到的结果：工作人员在工作时间以外发送电子邮件的数量少了，而在工作时间第一个小时里使用生产力应用程序的比例也比正常情况下的比例增加了。

据参与SwitchBot项目的研究人员表示，“各种谈话集中在与工作有关的情绪上时，生产力收益会保持得更好一些。”

微软研究人员利用微软Bot框架和旗下的机器学习构建了SwitchBot服务、语言理解及意向服务（LUIS）。他们设计了以任务为中心的对话（如“你今天的工作是什么？”）和以情感为中心的对话（“你对今天的工作感觉如何？”）。

该研究论文的作者之一是Jaime Teevan，他是微软首席执行官Satya Nadella的技术顾问及前微软人工智能研究首席研究员。Teevan也一直是打造Calendar.help团队的一员。

Calendar.help是个聊天机器人，旨在帮助用户利用一系列结构化工作流程安排自己的会议，这些工作流程被分解为一系列微任务。 Calendar.help整合了Cortana，适用于Office 365、Outlook.com和/或谷歌日历。

Calendar.help用的是电子邮件，可用于请求会议、协调会议时间、预订会议室。用户可向Cortana提问，例如“您能否可以帮助我们预订下周举行的30分钟会议的房间？”或“为我们安排星期二下午3点的Skype”，用户可以像使用人类个人助理一样使用Cortana。

微软研究院至少从2015年2月开始就一直在研发Calendar.help。尽管Calendar.help仍是“独家预览版”，但微软的技术网页声称Calendar.help已经“被包装到Outlook团队的联合项目里了”。

在去年夏天一篇哈佛商业评论的文章里，一些参加Calendar.help项目的微软员工讨论了要使这种虚拟助理正常工作面临的困难。研究人员在该篇2017年Calendar.help论文里指出：

“Calendar.help的三层式架构可以看成是走向全面人工智能的漫长技术挑战之路的中间手段，至少对于调度这一类的狭义领域来说是这样。尽管自然语言处理最近在向前发展，但从自由文本中要提取信息仍然很容易出错，有些任务对于人类来说简单不过，但算法却往往会犯错误。”

微软似乎在雄心勃勃开发新的应用程序和服务提高员工生产力。微软官员去年曾屡次提到微软在致力虚拟助理、电脑甚至存放这些设备的工作空间的智能化和改善，以更好地利用不断发展的人工智能技术。