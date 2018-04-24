亚马逊最后的机会：第一季度能否在云端追赶上微软？

不管怎样，亚马逊要克服的第一个障碍，就是在云收入上击败微软。前提是，如果这一成就没有在4月26日星期四（微软和亚马逊将在这一天公布第一季度财报数据）向全世界公开，那么微软将永远在云端领先于亚马逊，除非亚马逊在云计算领域做一次重大收购。

至顶网软件频道消息： 我想知道亚马逊云公司首席执行官Andy Jassy是否了解Bum Phillips的历史，并从中得到一些安慰？

二十世纪七十年代，在美国国家橄榄球联盟中，Bum是具有传奇色彩的休斯敦油工队主教练，这支队伍本可以赢得一两个超级碗的冠军戒指——如果不是和匹兹堡钢人队分在了同一个区的话。后者在那十年间曾赢得了6年超级碗冠军，也经常在季后赛中和休斯顿油工队相遇。

在那个十年的末期，在与钢人队相遇的一次又一次紧迫而又艰难的季后赛失利之后，一位记者采访了Bum，问他希望在自己的墓志铭上写些什么。

Bum马上回答说：“如果他没有被分到和匹兹堡钢人队同一个区，他也许能活得更长一些。”

亚马逊的Jassy在带领AWS的13年时间中取得了令人瞩目的成就，AWS已经成为亚马逊帝国中最赚钱的业务部门。例如：

- 毫无疑问，Jassy带领着创建了公有云IaaS业务，并使其成为一个世界级的现象级事件

- 他和他的团队已经吸引了100多万家客户使用亚马逊的云服务

- 他推动公司从IaaS领域走出来，进入PaaS领域这个连接基础设施到应用的云中间层

- 即使亚马逊的企业云年收入已经接近200亿美元，Jassy仍然让他的团队实现了超预期的增长结果：在截至12月31日的这个季度，AWS收入增长了45％，达到51亿美元。

但同样在这3个月期间，微软的商业云业务增长了56％，高达53亿美元。（必须指出的是，在同一时期内，IBM的云业务同时超过微软和亚马逊，增长了30％，达到55亿美元。）

用全年收入进行对比，微软企业云业务的全年收入为186亿美元，亚马逊为175亿美元，IBM为170亿美元。

Jassy对微软能够超越亚马逊的出色表现毫不畏惧，几个月前他曾经对CNBC的Jon Fortt表示，他对于亚马逊能够成为云领域的No.1毫不怀疑。

Fortt这样写道：“我问他，他是否认为AWS可能成为全球最大的企业云公司，”然后Jassy是这样答复的：“我认为这是可能的。”他说：“我认为，AWS有可能成为一家非常庞大的企业，而且，如果我们能够实现真正的那种客户体验，并且随着市场越来越多地走向云端，当客户随时提出需求的时候我们能够满足他们的话，我想我们有机会成为全球最大的企业级公司。”

也许在这里我有点咬文嚼字了，但因为我们说的可是世界上最大、最有价值、最有影响力的两家公司，因此Jassy在这里说的字字句句都非常重要。

当Fortt特意向Jassy询问AWS成为“全球最大的企业云公司”的可能性时，有意思的是，Jassy的回复中没有提到“云”。Jassy说：“我们有机会成为全球最大的企业公司。”

只是说的时候没有注意吗？有可能。或者，这个小插曲表明亚马逊预计AWS最终体量会比微软更大？

不管怎样，亚马逊要克服的第一个障碍，就是在云收入上击败微软。前提是，如果这一成就没有在4月26日星期四（微软和亚马逊将在这一天公布第一季度财报数据）向全世界公开，那么微软将永远在云端领先于亚马逊，除非亚马逊在云计算领域做一次重大收购。

这就是为什么我认为微软在云端相对于亚马逊的优势将成为永久优势的原因，这主要归结为三方面：软件、策略和季节性因素。

1、 软件：亚马逊一直在打造一些优秀的软件实力，来弥补其主导的基础设施业务，虽然亚马逊帮助构建了IaaS领域，并且比其他任何公司都更加了解这个领域，但亚马逊在理解和内化企业级软件至DNA水平方面远落后于微软。而且随着IaaS业务不断面临价格下降和暴风计算，云的PaaS和SaaS层都是关于企业软件的，这时候微软在软件领域45年的历史就派上用场了。

2、 战略：在微软，战略始于首席执行官Satya Nadella和他掌舵的这四年时间中对公司进行的全面改革。在成为微软首席执行官之前，Nadella一直负责微软的企业云业务，他比其他人更了解企业云的潜力，他把Azure和云业务从只是微软众多分散的、忙于争夺资源的LOB，变成了一股统一的力量，并且微软通过这个业务表达了以客户为中心的创新：

- 人工智能：Nadella正在大举扩张这个业务，现在已经有超过5000名计算机科学家和软件工程师；

- 物联网：Nadella将智能边缘与智能云融合在一起形成物联网；

- 混合云：微软首席财务官Amy Hood说，她不关心客户购买的是云解决方案还是本地解决方案，因为毕竟这些采用的都是微软统一的互联架构；

- Microsoft 365：这让CIO和其他领导者把他们的IT投资视为统一“数字化资产”中相互关联的元素；

- 帮助客户将最大、最关键的SAP工作负载迁移到Azure Cloud中；

- Azure Stack：专门设计用于让CIO将他们的内部系统与其云服务无缝融合；

- 区块链：区块链将微软对企业客户的深入了解与微软端到端软件经验相结合，这是一种强大的战略能力。

3、 季节性：虽然季节性这一点不如前两个因素那么重要，但这一次亚马逊在时间因素上绝不占有优势——主要是因为微软的商业云业务不仅增长速度比亚马逊高，而且还因为一个更具体的原因。亚马逊的财年与日历年是保持一致的，并且由于大多数公司会在年底的时候把一切都计算到财报中体现最佳业绩，所以亚马逊在第四季度的51亿美元几乎代表了亚马逊能够实现的最好表现。但微软的财年是在6月30日结束的，意味着本周微软公布的结果是针对第三财季的，第四财季的数据要到7月中旬出来。因此，亚马逊在本季度缩小与微软的云差距机会本就很渺茫，同时在4月1日至6月30日这期间实现微软财年结束的时候会拿出最好的业绩，所以机会就更加渺茫了。

结尾再次提到Bum Phillips，因为这很适合我们对微软和亚马逊的比较。当被问及他的明星跑卫Eal Campbell是不是举世无双的，Bum说：“如果不是，那用不了多长时间他就会是了。”

2018年，亚马逊的同行者之一是微软。不管亚马逊的成绩如何，我相信微软将成为未来很长一段时间的明星。