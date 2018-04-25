新的Windows Server 2019测试版本增加了更多的群集功能

微软已经向Fast Ring的Insiders发布了另一个Windows Server的测试版本。最新的“Redstone 5”版本——编号17650——适用于Windows Server 2019和相关的Windows Server半年度渠道版本（被称为1809）。

至顶网软件频道消息：微软已经向Fast Ring的Insiders发布了另一个Windows Server的测试版本。

最新的“Redstone 5”版本——编号17650——适用于Windows Server 2019和相关的Windows Server半年度渠道版本（被称为1809）。

这个版本中有几个新功能。故障转移集群的见证选项、File Share Witness有两项新的改进。该选项阻止对作为位置分享的分布式文件系统的使用，以防止出现稳定性的问题。而另一项更新使得File Share Witness可以被用于一些以前不支持的场景，例如缺少/较差的互联网连接；缺少磁盘见证的共享驱动器等等。

今天的版本还增加了两个新的PowerShell命令行程序，以帮助用户在域之间移动群集。

微软的官员们指出，即将到来的Storage Replica Standard Edition将在卷的大小、合作伙伴关系和支持的卷数方面有一些限制。他们指出，这些限制可能会在预览阶段和RTM阶段根据反馈的情况发生变化。

Remote Desktop Session Host支持不在今天的服务器版本中。尽管微软官员表示它将在某个时刻出现，但是到目前为止它还不是Server 2019测试版本的一部分。

（如同一些人此前预期的那样，到今天为止，还没有RTM版本的“Redstone 4”的消息。微软将继续收集Insiders对17134版本的反馈，这个版本是上周针对Fast、Slow和Release Preview Rings中的用户发布的。）

今天的服务器博客上有更多关于如何获取这些版本和已知问题的信息。