红帽发布Storage One平台 简化软件定义存储

红帽今天发布了一款名为Red Hat Storage One的新平台，扩充了软件定义存储（SDN）家族。

至顶网软件频道消息： 红帽今天发布了一款名为Red Hat Storage One的新平台，扩充了软件定义存储（SDN）家族。

该平台旨在为企业提供一个“即插即用”的选项，以便采购和部署SDN并调整其性能。 Storage One将通过Red Hat多个服务器硬件合作伙伴（包括超微等）制造的预制存储系统提供。这些系统捆绑了所需的软件和硬件，以及来自Red Hat合作伙伴的支持服务。

红帽打造Storage One平台是为了向客户提供“开放、灵活和模块化”的存储系统，可以根据需要进行扩展以满足客户的需求。因此，Storage One的设计非常简单，只需使用基于红帽 Ansible自动化技术的安装工具，即可启动并运行。该系统还配置了很多用于服务的工作负载设置，例如媒体内容存储库和通用NAS存储。

此外，Storage One平台还针对这些特定工​​作负载的性能和吞吐量进行了优化，因此用户很轻松地就启动并运行起来。

红帽公司副总裁、存储业务总经理Ranga Rangachari表示：“那些需要跨开发混合云为现代工作负载和应用可移植性部署弹性存储的企业，正在寻求适合他们的软件定义存储。我们有很多存储客户正在寻求购买和部署一个只需要很少定制的打包解决方案。”

Storage One平台的设计考虑了可扩展性，配置可用范围从4个节点一直到24个节点。红帽表示，如果客户需要，后续系统可以持续更新以容纳更多节点。

Enterprise Strategy Group高级分析师Scott Sinclair表示：“具有变革性的软件定义存储可以提供比传统存储系统更大的优势，即使它是使用硬件进行部署。”