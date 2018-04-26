谷歌加强云数据库阵容 推出内存存储库和多项新功能

谷歌透计划加强其云平台上的数据库服务阵容，推出管理内存存储库对现有产品的多项改进。

至顶网软件频道消息：谷歌透计划加强其云平台上的数据库服务阵容，推出管理内存存储库对现有产品的多项改进。

新产品Cloud Memorystore for Redis是基于开源Redis项目的。该数据库将记录保存在服务器内存中，而不是像传统系统那样使用速度较慢的二级存储，从而缩短了响应时间。企业通常使用Redis来缓存应用最频繁使用的数据，以便实现快速访问。

谷歌对这个项目全新的云实施提供了与其他数据库服务一样的基本优点，消除了企业对管理底层基础设施的需求，同时兼容开源版的Redis，以简化迁移。谷歌还承诺，一旦该服务从5月9日开始生效，将提供99.99％的正常运行时间保证。

除了Cloud Memorystore for Redis之外，谷歌还公布了对现有两款数据库产品的更新。首先是Cloud Spanner，谷歌于去年推出的“全局分布式”关系型存储库。

该服务旨在为关键任务工作负载提供支持，例如将数据保存在行和列中的库存管理应用。Cloud Spanner增加了对提交时间戳的支持，允许服务保存关于何时更新给定记录的信息。该功能旨在更容易地跟踪对重要数据的更改，以达到安全和法律目的。

另外一个升级的数据库服务是Cloud Bigtable，这是一个NoSQL存储库，其中内嵌了对延迟敏感的用例，比如分析。谷歌还计划在接下来的一周内推出一项复制功能，让企业能够在特定地区跨数据中心做复制部署。这样做可以确保基本信息和依赖于这些信息的应用即使在一个设施下线时仍然可用。

最后，谷歌发布了备受欢迎的开源PostgresQL数据库的管理版，全面向用户提供。此次推出经过漫长的测试阶段，谷歌先后增加了高可用性功能、扩展支持和其他一些功能。