微软Build 2018大会的亮点：Microsoft 365、图形界面、MSIX打包等

微软计划在5月初召开的Build开发者大会正在进一步引发关注，因为该公司透露了更多（但仍然不是全部）关于这三天的活动的会议计划安排。

至顶网软件频道消息：尽管现在仍然有很多未知数，但现在有了更多的关于微软的高管们将在Build开发者大会上强调哪些内容的消息。

4月25日，微软公布了该公司为期三天的Build 2018开发者大会的数百场活动的标题和摘要，这次大会将于5月7日开始。（注册用户必须登录到Build网站才能查看活动列表。） 3月下旬，微软透露了几十个Build 2018活动，这些活动聚焦在物联网、区块链和数据科学等方面。

虽然每个与会者都有他/她自己的专注领域，但我发现现在列出的一些条目很有意思。

第1天首先是由微软首席执行官萨提亚.纳德拉（Satya Nadella）进行的2.5小时“愿景”主题演讲，紧接着是一个关于智能云和技术前沿的1.5小时技术主题演讲，由执行副总裁Scott Guthrie主持。

第二天，由企业副总裁Joe Belfiore进行主题为“微软365应用程序开发（Microsoft 365 Application Development）”的开场主题演讲。该演讲主要是聚焦在Microsoft 365——微软将Windows 10、Office 365和Enterprise Mobility + Security捆绑而成的产品包——而非只针对Windows，这一事实反映出了微软最近的重组，在此次重组中，Belfiore承担了一个新的任务，负责Microsoft 365。

尽管微软最近的重组计划将Windows和设备部门拆分为两部分，但在尚未完全透露的Build大会活动列表中仍有97场活动提到了Windows。微软最近推出的MSIX应用程序打包计划也被多个活动主题覆盖，Windows 10 XAML框架和Progressive Web Apps也是如此，微软将通过Windows 10 Redstone 4版本支持它。

微软的官员们之前曾经表示，预计Build大会将重点关注人工智能、物联网和量子计算等新的实验领域。有很多活动会专门针对微软的各种数据库平台，其中有几个提到了机器人（包括“微软Teams的企业呼叫和会议机器人”），还有一些专用于混合/增强现实。

Microsoft Graph活动看起来很有趣，其中一个专注于使用Microsoft Graph API（应用程序编程接口）和Xamarin构建移动应用程序，另一个则关注如何使用Graph API构建安全应用程序。对于那些希望温故知新的人来说，Microsoft Graph API就是集中式的API，旨在帮助创建更多语境信息，以便让应用更加智能并更具粘性。

微软计划用流媒体直播一些Build大会的活动，并根据需要公开其他许多活动。但是，被标记为“偷看（Sneak Peeks）”的活动主要集中会是微软从参与者那里获得反馈，并且不太可能被没有参加的人员看到的活动。

5月8日的“AR / VR / MR设备用户界面平台”（ UI platform for AR/VR/MR devices）分会场活动就是一场标记为“偷看”活动，并指出微软正在“考虑改变UWP平台，以便为AR / VR / MR设备建立身临其境的体验”，包括在2D设备上创建AR。 5月8日有一个“Windows 10 XAML框架的开放源代码和向下兼容性”，也被标记为“偷看”的活动，这表明微软正在考虑将Windows 10 XAML / Fluent UI框架的部分内容作为开源代码发布。 5月9日的“为Windows 10 XAML应用程序提供云支持的用户界面”（Bringing cloud powered UI to Windows 10 XAML applications）活动也被标记为“偷看”，介绍了ReactNative如何融入微软开发人员的故事。

（非）著名的Raymond Chen是5月9日题为“在Windows 10上开发套件”分场活动的主持人之一，任何/所有的Windows 10可能都会对这个主题感兴趣。同样在5月9日，在题为“微软内部流畅设计系统：Office” （Fluent Design System Inside of Microsoft: Office）的活动中，将详细介绍Windows和Office是如何协同工作的，将“Office的生产力专业知识带入Fluent设计语言”。

微软今年Build大会的一大主题是说服开发人员相信，他们需要理解，以便将人工智能技术融入他们的应用之中。在Build大会上，会有几个专题讨论这个话题，其中包括5月9日关于“开发人员在构建智能应用程序方面需要知道的十件事”活动，以及“对话式人工智能：构建机器人的最佳实践”，它将为使用Bot Builder v4软件开发工具包，认知服务等提供指南。

Build 2018开发者大会将于5月7日至5月9日在西雅图市举行。它举办的时间和Google I/O开发者大会的时间正好重叠。