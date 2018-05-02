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微软推出“超快”版云数据仓库 计算能力提升5倍

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微软推出Azure SQL数据仓库服务的重度升级版本，在速度方面进行了全面提升，据称查询执行时间缩短达5倍，而这主要归功于一种名为自适应缓存的技术。

来源：siliconANGLE2018-05-02 15:00:38

关键字： Azure 云数据仓库 微软

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在竞争对手谷歌面向云客户推出新的基础设施的背景下，微软也宣布增强了Azure平台的分析功能。

微软推出“超快”版云数据仓库 计算能力提升5倍

微软推出Azure SQL数据仓库服务的重度升级版本，在速度方面进行了全面提升，据称查询执行时间缩短达5倍，而这主要归功于一种名为自适应缓存的技术。

升级之后的数据仓库运行在配备高速NVMe闪存驱动器的服务器上。正如微软在博客文章中详细介绍的，这种自适应缓存可以识别最频繁使用的记录，并将其存储在机器上以实现快速访问。让信息靠近处理信息的地方，这可以更加显著地提升速度，因为请求无需往返于远程存储环境之间。

除了这项缓存技术之外，微软还对可扩展性进行了一系列改进。微软表示，现在他们的数据仓库计算能力提升了5倍，并且可以保留更多的数据。最重要的是，现在这项服务能够在繁忙时段同时运行多达128个查询。

这些增强功能对微软最大型客户的吸引力最大。微软的竞争对手也在积极跟进大型客户，最近谷歌取得了巨大的进展。3月底，谷歌与Shopify达成协议，谷歌将托管这家电子商务巨头的后端系统。

但尽管谷歌近期取得了一系列进展，AWS和微软仍然以第一和第二的份额领跑整个云计算市场。对Azure SQL数据仓库的升级进一步巩固了微软的地位，特别是在关键分析领域。

据悉，新版本服务马上将提供给客户，之前的迭代版本仍然作为一个单独的产品层进行访问。

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