微软提供使用语音、相机和AI的新型边缘计算工具

在今年微软的Build开发者大会——这是微软上个月重组之后的首个重要活动,这次重组中微软将Windows进行分割,整合到其他部门中——开幕日上,微软展示了提供给硬件和软件开发者的物联网(IoT)和边缘计算工具及技术。

至顶网软件频道消息: 微软正在证明自己仍然可以成为计算领域的一员,即使微软正在远离“一家Windows公司”的传统定位。

去年微软Build大会上,微软提到正在发展中的“智能云/智能边缘”策略中边缘计算的部分。微软将“边缘”广义地定义为用户与云进行交互的地方。边缘设备可以是任何虚拟现实/混合现实头戴设备、无人机、本地PC或者服务器。

在5月7日开幕的Build 2018大会上,微软做了一系列边缘计算方面的公告。微软将开放Azure IoT Edge Runtime的源代码,以便客户能够更轻松地修改和调试。

Azure IoT Edge是微软的一项云服务,旨在通过从网络边缘的简单传感器和计算机收集来的大量数据为用户提供洞察,而无需发送数据到中央进行处理。Azure IoT Edge Runtime运行在每个IoT Edge设备上,管理部署在每个设备上的模块。

微软将让自己的Custom Vision认知服务运行在Azure IoT Edge上,这样即使没有连接到云端,像无人机和工业设备装备这样的设备也可以执行与视觉相关的任务。微软表示,这是微软Cognitive Services中的首批服务,将运行在边缘设备上,其他服务将在未来几个月内推出。

无人机供应商大疆正在与微软合作为Windows 10 PC构建软件开发工具包。据微软称,这个套件让用户可以将全飞行控制和实时数据传输到Windows 10设备上。大疆和微软还将共同致力于为农业、建筑、公共安全和其他垂直市场的客户开发使用Azure IoT Edge和Microsoft AI的更多服务。

此外微软还在今年的Build大会上宣布与高通合作,打造一个运行Azure IoT Edge的视觉AI开发者套件。微软称,该套件为开发基于摄像头的物联网产品提供所需的硬件和软件,并为开发者提供一种利用Azure机器学习服务构建产品的方法,利用Qualcom Vision智能平台和Qualcomm AI Engine。用户使用这些产品可以从云端下载服务并在边缘设备上本地运行这些服务。

微软瞄准车载以及/或者家庭助理、智能音箱和其他语音设备的制造商,推出了一款新的语音设备软件开发套件(SDK),旨在提供来自多声道音源的音频处理,以获得更精确语音识别、远场语音、噪音消除等。

未来,微软还将采用“Project Kinect for Azure”,微软将其称为“微软的一套传感器,包含飞行时间深度摄像头,有板载计算能力,节能且体积较小。”当问及这里说的“下一代深度摄像头”是否就是下一代HoloLens的时候,微软方面拒绝透露。

微软的一位发言人称,“部署这些传感器的微软硬件将于2019年推出。要了解更多信息并注册,你可以成为首批使用Project Kinect for Azure的开发人员之一,可以访问go to http://www.azure.com/”。