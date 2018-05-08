微软Build 2018大会：有哪些看点以及如何观看

微软在五月初召开的Build开发者大会正在进一步引发关注，因为该公司透露了这个为期三天的大会的更多活动计划（但仍然不是全部）。虽然仍然有很多未知数，但是，现在关于微软高管将在Build大会上展示什么，我们有了更多的信息。

至顶网软件频道消息：

微软在五月初召开的Build开发者大会正在进一步引发关注，因为该公司透露了这个为期三天的大会的更多活动计划（但仍然不是全部）。

虽然仍然有很多未知数，但是，现在关于微软高管将在Build大会上展示什么，我们有了更多的信息。

4月25日，微软公布了为期三天的Build 2018开发者大会的数百场活动的主题和摘要，该大会将于5月7日开始。（注册用户必须登录到Build网站才能查看扩展的会话列表。） 3月下旬，微软公布了Build 2018大会的几十场活动，这些活动聚焦于物联网、区块链和数据科学。

虽然每个与会者都有她/他自己专注的领域，但我在现在列出的项目中发现了一些很有意思的东西。

第一天首先是由微软首席执行官萨提亚.纳德拉（Satya Nadella）进行的主题为“愿景”的演讲，为时两个半小时，之后紧接着的是由执行副总裁Scott Guthrie进行的一场关于智能云和前沿的技术主题演讲，为时一个半小时。

第二天会有一个开幕主题演讲，由集团副总裁Joe Belfiore主持，题目是“微软365应用程序开发”。事实上，它主要聚焦于微软365——微软将Windows 10、Office 365和Enterprise Mobility + Security捆绑在一起的产品——而不仅仅是Windows，这呼应了微软最近的重组，在这次重组中，Belfiore有了新的职责，负责微软365。

尽管微软最近的重组计划将Windows和设备部门拆分为两部分，但是在这份尚未完全披露的Build大会活动安排中，仍然有97项提到了Windows。微软最近推出的MSIX应用程序打包计划也出现在多个活动之中，Windows 10 XAML框架和Progressive Web Apps也是如此，微软将通过Windows 10 Redstone 4版本对它们提供支持。

微软的官员们曾表示，预计Build大会将重点聚焦人工智能、物联网和量子计算等新的实验领域。有很多活动专门针对微软的各种数据库平台，其中有几个提到了机器人工具（包括“微软Teams的企业呼叫和会议机器人工具”），还有一些专用于混合/增强现实。

Microsoft Graph活动看起来很有趣，其中一个专注于使用Microsoft Graph API（应用程序编程接口）和Xamarin构建移动应用程序，另一个则是关于如何使用Graph API构建安全应用程序的。对于那些希望回顾一下的人来说，Microsoft Graph API就是集中式的API，旨在帮助创建更多语境信息，以便让应用程序变得更加智能并更具粘性。

微软计划将一些Build大会上的活动进行网上流媒体直播，并将按照需要开放其他一些活动。但是，标记为“偷看”的活动主要聚焦的是微软从与会者那里获得的反馈，而且不太可能被没有到会的人看到。

5月8日的“AR/VR/MR设备用户界面平台”活动就标记为“偷看”，并表示微软“正在考虑改变UWP平台，让为AR / VR / MR设备构建身临其境的体验变得更容易”，包括在2D设备上创建AR。5月8日大的“Windows 10 XAML框架的开放源代码和向下兼容性”活动也被标记为“偷看”，这表明微软正在考虑将Windows 10 XAML / Fluent UI框架部分作为开放源代码发布。5月9日的“为Windows 10 XAML应用程序提供云应用程序的用户界面”会议也被标记为“偷看”，它介绍了ReactNative是如何融入微软开发者的故事。

（非）著名的Raymond Chen是5月9日的题为“在Windows 10上开发套件”的演讲者之一，任何/所有的Windows 10开发者可能都会对这个活动有兴趣。同样在5月9日，主题为“微软内部的流畅设计系统：Office”的活动将详细介绍Windows和Office是如何协同合作，将“Office的生产力专业知识带入Fluent设计语言”。

微软今年Build大会的一大主题是说服开发人员相信，他们需要理解，才能将人工智能技术融入到他们的应用中。在Build大会上，有几个专题讨论了这个话题，其中包括5月9日 “开发人员在构建智能应用程序时需要了解的十件事”的专场活动以及“对话式人工智能：构建机器人程序的最佳实践”，它将为使用Bot Builder v4软件开发工具包、认知服务等提供指南。

Build 2018大会将于5月7日至9日在美国西雅图市区举办。它和谷歌的Google I/O开发者大会在时间上是重叠的。