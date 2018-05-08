Oracle加码自主云服务 透露区块链计划

在3月推出Data Warehouse Cloud之外，Oracle今天再次加码自主功能，推出了面向其分析、集成和可视化云服务的内置人工智能和机器学习算法。

至顶网软件频道消息： 谈到云计算应用，Oracle的一个关键词就是“自我”：自我修复、自我保护和自我驱动。

在3月推出Data Warehouse Cloud之外，Oracle今天再次加码自主功能，推出了面向其分析、集成和可视化云服务的内置人工智能和机器学习算法。

跨其平台即服务组合扩展这些新的自主功能，突出了Oracle在数据库市场的企业应用提供自主服务方面脱颖而出。Oracle公司首席执行官Mark Hurd今天在Oracle总部举行的媒体日上强调了这一点。

Hurd说：“我们实际上构建了一套全新的应用，与其他人做的很不一样。我们在整个应用程中占据了很大的市场份额。”

免费支持

除了发布跨PaaS产品的自主功能之外，Oracle还宣布为其Fusion软件即服务应用提供新的客户支持，其中ERP、供应链和制造。Oracle将为SaaS客户提供用于Fusion云应用的全新白金级支持服务，且无需额外费用。

Hurd说：“我们把免费服务的内容纳入到标准服务中。我们大多数竞争对手都以捆绑的形式售卖（服务），你一买就得买三年。我们不想这样做。”

虽然这款新的自主产品和服务计划是Oracle本周公布的消息重点，不过Oracle高管们也提到了一些细节，揭示了“全面投入”自主战略取得的进展，以及未来可能的一些动作。Oracle在今年3月公布Autonomous Data Warehouse Cloud的时候，提升了查询性能并没有没有把调优作为一个关键特点，当时Oracle宣称在确保支持相同工作负载的同时，成本仅为AWS Redshift的一半。

性能超过Redshift？

Oracle数据仓库和大数据技术高级副总裁ÇetinÖzbütün表示，Autonomous Data Warehouse Cloud的性能确实比Redshift快7到14倍，这一基准在上午晚些时候与埃森哲董事总经理Pat Sullivan进行讨论时得到了证实。

“你必须用[Redshift]抽取你的数据，收集你的优化器统计数据并持续调整，”Özbütün在解释两种数据库服务之间的差异时说。

Oracle高管也表示乐观，认为Oracle的云计划正在竞争激烈的企业市场中得到推动。根据Oracle产品开发总裁Thomas Kurian的说法，Oralce最大的10家客户中有9家现在至少运行Oracle Cloud中的一个主要部分，这可能是ERP、人力资源软件、或者销售和营销功能。

“对我们来说，这与一年前相比是很大一步，”Kurian说。

发布区块链服务

Oracle产品开发负责人也透露了Oracle目前正在致力于其他一些可能带来成果的方向，其中一个就是区块链。

Kurian透露，这个区块链平台服务将在本月晚些时候发布，应用将在6月份发布。根据Kurian的说法，Oracle目前正在与智利银行等客户合作，使用区块链进行同业交易，并与尼日利亚政府合作开发分布式记账应用，以跟踪进口关税。

Oracle还在积极将最近收购的两家公司更全面地纳入整体云战略中。一个是2016年收购的Dyn，管理DNS优化互联网应用的DNS提供商。另一个是在今年早些时候收购的云计算网络安全公司Zenedge。

为了与AWS和Microsoft Azure等大型云服务提供商竞争，Oracle必须在网络边界（部署诸如Web代理和防火墙之类服务的地方）方面发挥作用。“我们对Zenedge/Dyn产品组合的目标是构成云端的智能优势，”Kurian说。

Oracle的云战略是否成功取决于其能否利用现有客户群并赢得新客户。今天，Oracle还发布了最近赢得一些客户和业务扩张情况，客户包括T-Mobile US Inc、Emirates Flight Catering和Gonzaga University。

Oracle客户成功副总裁Catherine Blackmore表示：“我们希望为客户提供无与伦比的选择。我们客户的业务是开放的、全天候的，所以我们也是如此。”