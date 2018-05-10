IBM和Red Hat强化容器支持 私有云联盟更加紧密

IBM正在将其大量软件产品组合转移到应用容器中，同时加强与Red Hat公司的关系。

至顶网软件频道消息：IBM正在将其大量软件产品组合转移到应用容器中，同时加强与Red Hat公司的关系。

在本周二的Red Hat Summit峰会上，IBM表示将扩展最近宣布推出的Cloud Private以及Cloud Private for Data平台，以及中间件，支持Red Hat OpenShift Container Platform和Red Hat Certified Containers。

OpenShift Container Platform是Red Hat面向私有云的平台即服务产品，围绕基于开源Docker项目的容器核心构建，Kubernetes提供了编排和管理，所有这些都是运行在Red Hat Enterprise Linux操作系统上。容器是轻量级的自包含图像，结合了操作系统服务和其他库，以抽象出底层基础架构的差异，让应用从一个平台到另一个平台的转移变得更加容易。

Cloud Private为用户提供了构建集装箱化应用的工具，让这些应用可以在各种云环境之间移动。IBM致力于对其大部分主流开发平台进行容器化，包括WebSphere中间件、Db2数据库管理系统和MQ Series通信。

IBM表示，和Red Hat的合作将让客户能够更轻松地将应用移植到基于Cloud Private和Red Hat OpenShift的混合云上，而IBM Cloud Private则提供了对所有企业数据的单一容器化视图。开发人员还能够利用人工智能、物联网和区块链等领域的IBM云服务。

IBM负责Cloud Private的杰出工程师Michael Elder表示：“一年来，IBM一直凭借Cloud Private改变我们通过容器提供软件的方式。拥有全方位支持的中间件，这是其他厂商所不具备的。”通过对Red Hat OpenShift的认证支持，让客户可以在OpenShift运行的任何位置上运行Cloud Private（包括公有云），得到全面的厂商支持。

Elder表示，向容器的转移具有管理程序或裸机部署所不具备的某些先天优势，其中就包括监控容器健康状况的能力、内置持久性、更简单的补丁管理、日志收集和分析等。“我们专注于成为数字化转型的引擎。无论平台层面是怎样的，我们都能提供支持。”

以前，客户能够利用开源组件组凑出自己的容器化私有云部署，但是没有企业级支持的保证。

“IBM善于帮助他们的大型客户处理复杂的环境。随着客户越来越多地选择介于公有云和私有云之间的混合模式，IBM也有机会帮助这些客户管理他们的环境，”Gartner应用实践研究主管Dennis Gaughan这样说。

Gaughan表示，这次合作对两家厂商的客户来说都是有利的。“IBM客户将得更多在OpenShift上部署应用的选择，以前使用IBM中间件的红帽客户也可以放心了，未来是有发展路径的。”