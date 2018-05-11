谷歌收购Velostrata加强云迁移服务能力

谷歌今天宣布将收购以色列初创公司Velostrata，后者提供的迁移服务用于将应用从内部数据中心迁移到谷歌等公有云上。

至顶网软件频道消息： 谷歌今天宣布将收购以色列初创公司Velostrata，后者提供的迁移服务用于将应用从内部数据中心迁移到谷歌等公有云上。

此举旨在让谷歌云平台对企业客户更具吸引力，很多企业客户因为复杂性已经放弃了迁移到云。

Velostrata的平台调整本地工作负载运行在云中，同时帮助将计算与存储解耦。Velostrata称其平台可以将应用迁移到云端所需的时间从数周缩短到“不到一小时”。

在本周举行的Nutanix .NEXT大会上，Google Cloud首席技术官Brian Stevens表示：“Velostrata在迁移到Google Cloud和其他云的虚拟化技术方面是技术领导者，甚至可以将技术运用于容器。”

Velostrata会在把虚拟机数据迁移到公司防火墙外之前，把虚拟机与虚拟机数据进行分离。它表示，应用的核心组件可以在几分钟内转移到云端，工作负载的配置设置随后会与目标平台相匹配，以便在迁移完成后立即启动并运行。完成后，数据将作为最后一部分输送到云提供商那里，而不会影响应用的运行能力。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示：“所有基础架构即服务供应商对于帮助企业迁移到云都很感兴趣，特别是他们必须追赶上像谷歌这样的巨头。Velostrata的计算和存储迁移能力使其成为帮助企业迁移到GCP的关键工具。”

就在这次收购宣布的一个月前，Velostrata刚刚宣布推出了一项专门针对Google Cloud Platform的新服务。此前，Velostrata推出了面向谷歌竞争对手AWS和微软的类似服务。

目前我们还不清楚谷歌是否会关闭面向竞争对手的服务或保持其运行状态，因为两者都可能带来好处。“考虑到长期以来对AWS和Azure的支持，谷歌现在有了一个潜在的跨云的解决方案，这样可以首先把客户吸引过来，然后更轻松地将负载迁移到GCP上，”Mueller说。

保留面向竞争对手的迁移服务有一个好处在于，这样可以帮助谷歌将GCP定位为云中的一个“固定点”，因为客户将首先从内部部署重新定向到GCP，如果他们愿意的话，再从这里转向其他的云。他补充说，谷歌现在采取行动是很明智的，因为其他服务已经过测试并获得了客户。

Mueller表示：“很期待看看到底谷歌是让Velostrata仅用于GCP迁移，还是继续支持其他迁移选项。”

几个月以来，谷歌一直致力于让谷歌云更适合传统企业，如银行和零售企业，例如推出了更多从世界各地主机托管数据中心直接连接到GCP的选项。此外谷歌还与Nutanix等超融合基础设施提供商建立了合作关系，旨在简化混合云的部署。

有迹象表明谷歌的战略正在发挥成效。就在今天，谷歌宣布成功赢得一家新的大客户公司StubHub，该公司将自己定位为全球最大的票务公司。StubHub表示已经选择谷歌和Pivotal作为其公有云基础设施提供商，并将其系统迁移到这两家厂商的云平台上。