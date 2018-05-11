Build 2018大盘点：微软把AI推向边缘 把安全推向前沿

微软仍然致力于推动人工智能发展到云的边缘。在今年的Build开发人员大会上，微软做了一系列发布，以响应算法智能向边缘设备的转变，尤其是移动、嵌入式和物联网设备。

至顶网软件频道消息： 微软仍然致力于推动人工智能发展到云的边缘。在今年的Build开发人员大会上，微软做了一系列发布，以响应算法智能向边缘设备的转变，尤其是移动、嵌入式和物联网设备。

微软首席执行官Satya Nadella在主题演讲中强调了微软如何投资人工智能和其他先进技术，丰富其核心云/边缘和办公生产力平台，以及在协作、业务分析和应用开发方面的现有产品。

但是在他进入主题演讲产品发布部分之前，他首先阐述了微软如何解决可信赖IT的三大“支柱”：

- 数字隐私：Nadella向参会者称，随着通用数据保护法规的最后期限日益临近，微软一直努力确保在本月底法规生效之前达到合规标准。他指出，微软“公司内部有数百名工程师在构建合规基础设施”，并表示微软“将帮助客户使用微软的产品和服务来达到合规要求。”

- 网络安全：为了保护社会免受网络安全威胁、“假新闻”以及其他对社会、对商业以及对我们生活造成的损害，Nadella说：“我们需要在整个科技行业中承担集体责任，以帮助维护世界安全。”具体他强调说：微软“最近制定了一项保护民主的计划，我们将与这些计划、公民群体以及其他成员合作，以便我们能够保护我们的政治过程、民主进程。”他还表示，微软“领导着由34家科技公司的Tech Accord联盟，以确保全球公民免受网络攻击。这是我们这个时代的数字日内瓦公约。”

- 道德AI：为了防止“假新闻”和其他人工智能驱动的应用“变坏”，Nadella表示微软正在采取措施将道德原则纳入到研发、产品管理和利益相关方参与的活动中。“我们在公司内部成立了一个道德委员会，这是一个非常多元化的组织，他们负责管理我们开发的产品和我们参与的项目。但除此之外，我们也在投资于工具，因为我们必须要做的一件重要事情，就是把工具交给开发人员和设计师。”他没有透露太多关于具体如何将道德原则嵌入到其AI产品的细节，只是暗指需要更好的工具来保护AI应用中的隐私，以及使用AI可以更准确地消除偏见并评估内容的可信度。

基础技术

接下来，Nadella介绍了微软围绕三项“基础技术”的投入和公告，这些技术正在推动向边缘智能应用的转变：

- 无处不在的计算：Nadella将微软的云和边缘环境定义针对“分布式的、事件驱动的、无服务器的新应用模型”普适计算结构的基础。他强调了显著的客户增长，并表示微软正在把Azure打造为“全球计算机”，已经拥有“比其他任何公有云更多的地区和更多的认证”。他说，Azure未来的关键是继续将Azure Stack、Azure IoT Edge和Azure Sphere开发成统一计算架构以实现新的应用模式。他表示，微软在过去的一年里已经推出了130个Azure新功能，并且在本周的Build大会上推出了70多个新功能。他特别提到，人工智能正在快速注入Azure边缘环境中，并指出“通过Windows ML，我们现在拥有了一个AI推理引擎，可以与IoT运行时一起使用，并能实现硬件加速。”他说，微软以支持生态系统为目标，已经有超过230个合作伙伴——包括计算机视觉和无人机市场中的合作伙伴——为Azure IoT Edge认证了1000多个设备，同时他宣布微软将开放Azure IoT Edge源代码，“这样开发人员就对其进行扩展，做出代码贡献，并引入所需的任何地方”。

- 人工智能：Nadella强调了微软在人工智能方面的“突破”，例如微软的算法机器翻译技术几乎可以赶上人类。他表示，微软的市场战略重点在于通过将技术“交付给每个开发人员和每个组织”来实现人工智能的“商品化”。他说，“这要求我们能够扩展人工智能使它跨越云和边缘，[通过提供]最高效的工具链来创建并定制[这项技术]。”人工智能的普及还需要“在框架和基础架构方面的开放性”。为此，Nadella提到了微软的人工智能认知服务如何继续扩展到35多种语言、视觉、语言、机器翻译、会话UI、空间理解、环境计算和其他可定制功能。他提到了微软为其Bot Framework推出的100多项新功能，以推动开发基于人工智能的会话用户界面。此外，他强调微软在越来越多微软人工智能设备技术（如Kinect和HoloLens）上投资，以及支持不断扩大的合作伙伴生态系统，将这些功能构建到移动、嵌入式、物联网和混合现实应用中。他将微软的Cosmos数据库作为客户和合作伙伴构建和训练人工智能应用的核心数据湖；微软的Kubernetes服务将分布式、容器化和云原生神经网络应用的协调工具链和运行时环境捆绑在一起；微软的开放式开发环境允许开发人员构建人工智能建模框架，并部署到他们选择的后端人工智能硬件平台上。

- 多感知、多设备体验：Nadella将Microsoft 365的持续变革称为针对知识工作者生产力的“多设备、多感知体验、服务和平台”。对于那些应用开发人员来说，他强调了微软在Fluent设计工具方面取得的进展，该工具使开发人员能够通过添加智能、多设备、传感器识别、云连接、面向协作和对话的体验，来实现传统Windows应用的现代化。他特别提到了Microsoft 365所取得的进展，因为微软在去年Build大会上公布了Microsoft与图形技术的整合，并表示将在微软众多产品——例如Power Apps、Power BI、Dynamics 365、HoloLens以及Teams——中实施这项能力，以及越来越壮大的合作伙伴生态。“正是这种能力[Microsoft Graph]让用户能够跨设备、跨生活和工作进行操作和活动。数据为用户和企业组织所拥有。他们明确授权开发人员可以使用这些数据，扩展这些数据，这意味着你的应用可以成为Graph的一部分。这不是一个封闭的图形，而是一个可扩展的图形，我们可以通过增加更多，跨设备的体验和多感知的应用。”

这些路线图所示的优先事项与Nadella在去年Build主题演讲中提到的相一致。然而，本周Nadella在Build大会主题演讲几乎没有提到任何关于通过解决方案产品化帮助客户解决隐私、网络安全和人工智能道德等挑战的内容。

开发人员产品

相反，微软推出了一系列新的增强型产品，旨在让开发人员的生活变得更轻松、更高效。 Build 2018大会上以开发人员为中心的公告主要包括：

- .NET Core 3.0：这个新工具让开发人员可以使用最新版本的.NET，并让他们的应用可以运行在独立的.NET环境中。

- Visual Studio IntelliCode：这个还处于预览阶段的新工具为改进代码质量和生产力提供了智能建议。

- Visual Studio Live Share：这个还处于预览阶段的新工具让开发人员可以实时与团队成员进行协作，团队成员可以直接从现有工具（如Visual Studio 2017和VS Code）进行编辑和调试。开发人员可以将Live Share与任何语言一起用于任何场景，包括无服务器环境、云原生和物联网开发。

- MSIX：这款新工具提供了一种简单的方法对大型应用目录进行容器化。它继承了Universal Windows Platform的所有功能，包括可靠、强大的安装和更新，以及可管理的安全模型，支持企业管理和Microsoft商店。

- Azure Machine Learning更新：Azure Machine Learning和JavaScript自定义功能进行了更新，让开发人员和企业组织可以自行添加Excel公式目录。

- Windows Machine Learning：这个新平台让开发人员能够在智能云中开发机器学习模型，然后将其高性能地离线部署到PC平台。

- Azure Kubernetes Service：这项新服务让开发人员在没有Kubernetes深入经验的情况下可以构建和运行基于容器的解决方案。AKS服务将在未来几周内全面推出，并与Azure门户中的开发者工具和工作区、DevOps功能、网络和监控工具相集成。此外，微软宣布将提供对Azure IoT Edge设备的Kubernetes支持。

- 在Visual Studio App Center中支持GitHub：微软宣布在Visual Studio App Center中集成对GitHub的支持。这使GitHub开发人员能够在iOS和Android设备上构建应用，从GitHub体验中实现DevOps流程的自动化。

- Azure Cosmos DB更新：微软宣布支持面向云和Cosmos DB边缘场景的全局多主存储功能，以及支持VNET以增强云安全。

- Microsoft Azure Blockchain Workbench：这个新工具让开发人员可以通过将支持Azure的区块链网络与Active Directory、Key Vault和SQL Database等Azure云服务进行集成，从而更轻松地构建区块链应用。

人工智能项目

Build 2018大会的核心发布是针对开发人工智能项目的开发人员群体，尤其是那些涉及云、边缘、物联网、移动性、环境计算或混合现实设备环境的开发人员。对他们来说，以下公告最值得关注：

- 边缘应用语音识别开发工具包：微软发布的Speech Devices SDK用于把支持语音的场景带入嵌入到智能汽车、智能家居、智能音响和其他设备的数字助理中。这个SDK提供了来自多声道信号源的出色音频处理，以实现更精确的语音识别，包括噪声消除和远场语音。

- Azure认知服务边缘应用开发相关公告：微软宣布其Custom Vision服务将运行在Azure IoT Edge上，使其成为首个支持边缘部署的Azure认知服务。这将使无人机、工业设备和其他设备能够在没有云连接的情况下迅速采取关键行动。微软承诺将在未来几个月内推出更多的Azure IoT Edge认知服务。

- 开源Azure IoT Edge Runtime：微软已经开源此技术，让客户和合作伙伴能够对运行在嵌入式设备、移动设备和物联网终端上的AI应用和其他应用进行修改、调试、以及拥有更多透明度和控制权。

- 实时、分布式、低延迟的人工智能边缘到云技术：微软公布了一项分布式、实时、低延迟人工智能技术预览，该技术主要针对Azure云和边缘/物联网环境。“Project Brainwave”项目与Azure Machine Learning完全集成，让开发人员能够在Microsoft数据中心内使用人工智能优化的英特尔FPGA硬件和基于ResNet50的神经网络。微软称，在实时人工智能方面，Project Brainwave的硬件延迟要比TensorFlow Processing Units低5倍微软正在与系统合作伙伴和客户合作，将FPGA和Project Brainwave技术交付到全球Azure部署中。

- 混合现实和环境计算设备技术产品公告：微软公布了Project Kinect for Azure，为HoloLens混合现实应用开发者提供了一套传感器。Project Kinect是微软运动传感技术的第四代，包括飞行时间深度相机、板载计算能力、完全清晰的手部追踪和高保真度空间映射。Project Kinect将这种硬件技术打包为小巧高效的产品，集成了Azure AI用于混合现实、边缘人工智能和环境智能。此外，微软还宣布推出Remote Assist，让用户能够通过头戴设备免提视频通话、图像共享和混合现实注释进行远程协作。此外，微软还发布了Layout，让用户能够在混合现实的背景下设计空间，例如通过导入3D空间布局模型，设计为高质量全息图，并与利益相关者实时共享和编辑这些模型。

- 计算机视觉边缘设备合作伙伴关系：微软宣布与高通合作创建运行Azure IoT Edge的计算机视觉AI开发工具包。该解决方案将提供开发基于摄像头的物联网解决方案所需的关键硬件和软件，让开发人员能够创建使用Azure Machine Learning服务的解决方案，并利用高通Vision Intelligence Platform和Qualcomm AI Engine实现硬件加速。该工具还将支持增强的Azure服务，如机器学习、流分析和认知服务，这些服务可以从云端下载到本地运行。

- 无人机边缘与人工智能合作伙伴关系：微软宣布与全球最大的无人机公司大疆（DJI）合作，合作开发一个新的软件开发工具包，让Windows 10连接的设备能够通过无人机实时远程控制和传输数据。这个SDK还允许Windows开发人员集成和控制第三方有效载荷，如多光谱传感器和自定义执行器。这个SDK现已作为一项测试预览向Build大会参与者公布，将于2018年秋季上市。此外，大疆和微软正在为Windows和Azure IoT Edge Services创建新的开发人员工具，以实现实时人工智能和无人机机器学习。两家厂商还将共同开发的解决方案以利用Azure IoT Edge和微软AI服务实现跨农业、建筑、公共安全等领域的新方案。此外，大疆选择Azure作为其商用无人机和SaaS解决方案的首选云提供商。

- 为残障人士提供的人工智能：微软公布了一项为期5年、耗资2500万美元的新计划，旨在利用人工智能来增强残疾人的能力。该计划包括提供赠款、技术和人工智能方面的专业知识，以加速在应用、边缘设备和后端Azure云服务中开发可用的智能AI解决方案。该计划将利用Azure Cognitive Services来帮助开发人员创建智能应用，从而为听力、视力和其他残疾人士提供强大的能力。此外还包括语音到文本的实时转录，视觉识别服务和预测文本功能。

微软可能错过的机会

所有这些公告都表明，微软在人工智能、云计算、边缘应用等创新解决方案上投入了大量资金。然而，今年Build大会上公布的产品很少与微软CEO在主题演讲中提到的隐私、网络安全或人工智能道德主题有任何特定的关联。

令人难以置信的是，该公司错过了覆盖到那些[在本月底前要开始遵守GDPR法规的]企业IT专业人士的重要机会。我们看到像Hortonworks这样的大数据分析厂商正在全面投入到以GDRP为重点的全方位合规性和管理投资组合中，目前尚不清楚为什么微软本周没有这方面的具体公告。

此外，微软还错过了解释自己如何帮助客户利用人工智能来解决任何算法问责制要求的问题——比如用简单的英语解释嵌入式机器学习算法如何做出特定的自动决策，这源于GDPR和其他许多国家的此类法规。微软正在对可解释的、透明的机器学习进行尖端研究，但令人失望的是，微软没有大力推动这项研究的商业化。

此外，微软也没有提及对保护人工智能模型的反抗工具需求越来越高，这种工具使其免受与训练或推理场景中引入假示例数据相关的黑客攻击。在这方面IBM是排头兵之一，最近IBM在RSA大会上推出了具有开创性的Adversarial Robustness Toolbox。

而且令人感到失望的是，微软也没有提到关于基于浏览器的人工智能可以推动客户端算法决策、从而帮助保护客户个人数据免受第三方访问方面的路线图。考虑到微软在渐进网络应用中对于Blazor技术的投资，如果能听到微软已经将基于人工智能的Web应用开发方法（如谷歌开发的TensorFlow.js）纳入微软路线图的话会变得很有意思。同样，微软在今年Build大会上也没有任何提及解决这个新兴AI开发实践的公告。