万亿经济规模的API经济，到底需要什么样的技术架构支持？

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至顶网软件频道消息：无论主动或是被动、走得快或是慢，绝大多数企业都已经走在了数字化转型的道路上。而这，实际上也是企业一个从封闭走向开放的过程。
通过充分的连接，形成以数据为洞察的价值网络，并以此为基础打造别具一格的客户体验，更快速地推出创新成果，形成新的商业模式。这就是企业正在致力推动的事情。
当然，其中的连接已经不单单是企业内部的连接。一方面，企业要在内部实现数据信息的互联互通，另一方面，上下游的生态也将被重新构建。这显然不是某种应用、某个技术或某个方案就能解决的问题，随着市场格局的演变，企业需要的是一个融合性的服务平台和完整的生态体系。
因此，作为互联网开放模式以及云计算、物联网等技术所驱动的产物，API经济也由此而生，成为企业连接“万物”的核心载体。
一般而言，通过API（Application Program Interface）的上下游业务功能集成的商业交易，就被称为“API经济”。
举个例子，当我们在微信上支付话费、叫外卖、购物时，背后实际上就是电信公司、外卖服务平台和电商平台对微信开放了相关的API接口。它的本质是一种无处不在的服务，是以低成本实现数据流通的绝佳方式，也是数据价值最大化的一种输出方式。其最大的特点就是通过运维、开发 、流程和交互的快捷与创新，助力企业业务模式的重塑，推进跨企业、跨行业甚至跨领域的合作。
据IDC预测，到2018年，全球的API经济市场将达到2.2万亿美金。据此，在2018年最新的报告中，IDC还将其作为全球第二的技术趋势。报告显示，在接下来的三年里，亚太地区（不含日本）45% 的组织将会采用核心云API战略，并将其作为DX 架构的一部分，以便实现API驱动型经济。其背后所潜藏的能量之大可见一斑。
事实上， API热潮早年就已经在西方国家风靡，并带来了非常可观的经济效益。Salesforce、Google、Twitter、亚马逊都是其中的受益者。而除却互联网公司之外，金融机构也是其中主要的引领者。
在欧美，包括BBVA、CiTi Bank、Capital Bank等在内的金融机构，都已经通过将自己的银行金融服务以开放API口的方式提供给第三方进行调用，使得银行不必直接面对客户，而是通过合作伙伴为客户提供服务。这样的银行，也被称为“开放银行”。
相较于国外，虽然API经济在国内成形较晚，认知度也有所欠缺，但实际上已经在诸多场景中被应用。以中国银行为例，早在2012年，中国银行就提出了开放平台的概念，并在2013年上线了相关产品，开放了1600多个接口，涉及跨国金融、代收代付、移动支付，以及地图服务、网点查询、汇率牌价等服务。
当然，随着企业的开放程度越来越高，为了适应新的产品和服务模式，其IT架构在新的生态模式下也亟需进一步提升，通过重新进行平台化和生态化建设，以确保信息安全和业务连续性，以及产品和服务的快速交付和灵活调整。
作为全球API经济的主要推动者，IBM正在从咨询到云服务，从软件产品技术到项目实施，为企业用户的生态布局提供全面的解决方案和经验。在基础设施方面，不论是公有云还是私有云，IBM都有专门针对API能力的解决方案，帮助企业快速并且平稳地向微服务转型。
值得一提的是，IBM提供了开箱即用的社区开发模块，能够帮助客户更好滴进行场景和业务的创新。
在IBM看来，企业面向未来的IT架构至少需要包括三个层次：核心业务系统层、微服务支撑层和API平台层。通过灵活、开放、组件化的业务系统，实现敏捷化部署，确保在为合作伙伴提供支持和服务的同时，也能够得到外界能力的有效输入，构建良性的生态圈。
据此，在6月5日的网络直播研讨会中，IBM大中华区云计算部混合云技术经理潘雪梅将对此作出更详细的介绍，以金融行业为例，讲述企业如何构建新的技术平台，实现后台业务系统“瘦身”和敏捷化部署，通过前后台系统的解耦，打通金融生态圈，加速数字化进程。
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