万亿经济规模的API经济，到底需要什么样的技术架构支持？

作为互联网开放模式以及云计算、物联网等技术所驱动的产物，API经济成为企业连接“万物”的核心载体。那么，什么是API经济？API经济下的IT架构又如何重塑？在6月5日的线上课程中，IBM大中华区云计算部混合云技术经理潘雪梅将以金融行业为例进行详细的介绍。

至顶网软件频道消息：无论主动或是被动、走得快或是慢，绝大多数企业都已经走在了数字化转型的道路上。而这，实际上也是企业一个从封闭走向开放的过程。

通过充分的连接，形成以数据为洞察的价值网络，并以此为基础打造别具一格的客户体验，更快速地推出创新成果，形成新的商业模式。这就是企业正在致力推动的事情。

当然，其中的连接已经不单单是企业内部的连接。一方面，企业要在内部实现数据信息的互联互通，另一方面，上下游的生态也将被重新构建。这显然不是某种应用、某个技术或某个方案就能解决的问题，随着市场格局的演变，企业需要的是一个融合性的服务平台和完整的生态体系。

因此，作为互联网开放模式以及云计算、物联网等技术所驱动的产物，API经济也由此而生，成为企业连接“万物”的核心载体。

那么，什么是API经济？

一般而言，通过API（Application Program Interface）的上下游业务功能集成的商业交易，就被称为“API经济”。

举个例子，当我们在微信上支付话费、叫外卖、购物时，背后实际上就是电信公司、外卖服务平台和电商平台对微信开放了相关的API接口。它的本质是一种无处不在的服务，是以低成本实现数据流通的绝佳方式，也是数据价值最大化的一种输出方式。其最大的特点就是通过运维、开发 、流程和交互的快捷与创新，助力企业业务模式的重塑，推进跨企业、跨行业甚至跨领域的合作。

据IDC预测，到2018年，全球的API经济市场将达到2.2万亿美金。据此，在2018年最新的报告中，IDC还将其作为全球第二的技术趋势。报告显示，在接下来的三年里，亚太地区（不含日本）45% 的组织将会采用核心云API战略，并将其作为DX 架构的一部分，以便实现API驱动型经济。其背后所潜藏的能量之大可见一斑。

事实上， API热潮早年就已经在西方国家风靡，并带来了非常可观的经济效益。Salesforce、Google、Twitter、亚马逊都是其中的受益者。而除却互联网公司之外，金融机构也是其中主要的引领者。

在欧美，包括BBVA、CiTi Bank、Capital Bank等在内的金融机构，都已经通过将自己的银行金融服务以开放API口的方式提供给第三方进行调用，使得银行不必直接面对客户，而是通过合作伙伴为客户提供服务。这样的银行，也被称为“开放银行”。

相较于国外，虽然API经济在国内成形较晚，认知度也有所欠缺，但实际上已经在诸多场景中被应用。以中国银行为例，早在2012年，中国银行就提出了开放平台的概念，并在2013年上线了相关产品，开放了1600多个接口，涉及跨国金融、代收代付、移动支付，以及地图服务、网点查询、汇率牌价等服务。

API经济下的IT架构重塑

当然，随着企业的开放程度越来越高，为了适应新的产品和服务模式，其IT架构在新的生态模式下也亟需进一步提升，通过重新进行平台化和生态化建设，以确保信息安全和业务连续性，以及产品和服务的快速交付和灵活调整。

作为全球API经济的主要推动者，IBM正在从咨询到云服务，从软件产品技术到项目实施，为企业用户的生态布局提供全面的解决方案和经验。在基础设施方面，不论是公有云还是私有云，IBM都有专门针对API能力的解决方案，帮助企业快速并且平稳地向微服务转型。

值得一提的是，IBM提供了开箱即用的社区开发模块，能够帮助客户更好滴进行场景和业务的创新。

在IBM看来，企业面向未来的IT架构至少需要包括三个层次：核心业务系统层、微服务支撑层和API平台层。通过灵活、开放、组件化的业务系统，实现敏捷化部署，确保在为合作伙伴提供支持和服务的同时，也能够得到外界能力的有效输入，构建良性的生态圈。

据此，在6月5日的网络直播研讨会中，IBM大中华区云计算部混合云技术经理潘雪梅将对此作出更详细的介绍，以金融行业为例，讲述企业如何构建新的技术平台，实现后台业务系统“瘦身”和敏捷化部署，通过前后台系统的解耦，打通金融生态圈，加速数字化进程。

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