微软收购GitHub的最大挑战：如何克服该公司的过去

微软透露了该公司最新的一些收购计划——存储和开发平台GitHub赫然在列。但是整合可能会被证明只是其中最小的障碍。

至顶网软件频道消息：微软刚刚宣布以75亿美元的价格收购GitHub，其中最大的障碍并不是弄清楚如何将该公司自身的服务同GitHub进行整合。问题既不在于如何、何时或者是否尝试将GitHub部分托管到Azure上，也不在于对于这家声名赫赫而且使用广泛的开发者平台施加多少管理控制。

微软最大的挑战在于试图让开发人员忘记这家公司不那么遥远的过去，在那个时候他们还在积极地攻击开放源代码。我指的并不是该公司前首席执行官史蒂夫.鲍尔默臭名昭著的关于Linux是“癌症”的言论。我的意思是微软试图通过专利诉讼等手段威胁开放源代码厂商及其客户。

延伸阅读：微软为什么要收购GitHub——完全是为了开发者关系（Why Microsoft is buying GitHub: It's all about developer relationships）

微软公司的首席执行官萨提亚.纳德拉非常清楚这一点。 他今天在关于这起收购的分析师和媒体电话会议上表示：“请通过我们近期采取的行动、我们今天的行动和未来的行动来评判我们。”

纳德拉对与会者表示，微软喜欢开放源代码开发者，并且全身心地投入开源。他承诺保持GitHub的开放性，这样开发人员可以在这个平台上使用任何语言、任何云并瞄准任何设备。

那么对于微软来说这是什么？我在这篇文章中嵌入的来自分析师和媒体电话会议的幻灯片透露了部分情况。

微软已经是GitHub的最大贡献者。该公司的官员们表示，通过购买这家公司——并使其脱离竞争对手—— 微软希望参与“开发的每一个阶段”。

GitHub作为代码库，也为开发人员提供了一个学习、开发、协作和编写代码的地方。GitHub不仅仅用于开源代码，它也适用于私有代码库，这些代码库不一定包含在开源许可证中。微软并没有提到将GitHub和LinkedIn整合在一起的计划，但这里的“学习”这个角度让我认为这一点可能会出现在长期的计划里。

GitHub拥有内部部署的“GitHub Enterprise”产品，该产品是企业可以在其防火墙内部使用的本地代码开发/存储库平台。微软计划让其渠道和销售团队帮助向企业客户销售它。

微软还将GitHub Markeplace看成是让开发者使用自己工具和服务的一种方式。在今天的电话会议中，该公司的官员们表示他们打算将VS Code——微软的轻量级代码编辑器——推向GitHub，让开发更加无缝。GitHub新的首席执行官Nat Friedman表示微软将其所有的开发工具和服务放在GitHub Marketplace中。

我询问了微软的官员是否以及何时计划将GitHub迁移到Azure上。该公司的一位发言人表示，该公司对此无可奉告，特别是在该交易尚未获得监管部门批准的时候。

该公司的GitHub业务产品与AWS、Google Cloud和Azure集成。GitHub似乎至少在自己的数据中心运行了一些GitHub服务的云产品。 （感谢Gardner von Holt提供的链接。）

Twitter和Reddit上今天早上的反应非常明确，有些人认为微软在过去几年中对开放源代码软件的行为表明公司已经发生了改变，并将成为GitHub的一名好管家。也有很多人认为微软根本不可能改弦更张，而且微软有某种新的计划来接受、扩展和消除围绕GitHub收购的开放源代码。

“新”微软是否能够赢得批评者的青睐？让我们拭目以待吧，这恐怕是它此次收购的主要目的了。