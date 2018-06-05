微软公司承诺：我们将以75亿美元收购GitHub

GitHub 365，大家要不要了解一下？

至顶网软件频道消息：微软公司已经同意以价值75亿美元的股票收购开发平台GitHub，不少开发者则因此开始物色新的代码托管选项。

软件巨头将自身描述为GitHub上最为活跃的组织，并宣称已经在其中进行了超过200万次提交。此外，微软公司的立足根基正是开发工具与平台，而此次收购亦可被视为微软对传统的一次回归。

微软公司CEO Satya Nadella表示，“我们承认，我们需要为此次收购协议负起责任。”

“我们致力于成为GitHub社区的管理者，GitHub社区也将继续保留其开发者至上的风格、独立运营的特质以及平台开放性。我们将始终聆听开发者的反馈意见，并投资建设基础功能及更多新功能。”

然而，开发者群体对这一消息的反应却不算积极。

我们一直在针对此次收购开展调查，而根据目前得到的结果来看，开发者们以四比一的压倒性比例毫不意外地给出了反对观点。

与此同时，读者们亦纷纷给出了自己的意见。JMcPhee评论称：“微软表示‘看起来你正在编写源代码，是否需要帮助？’”Fruit与Nutcase则更直白将其形容为“开发者！开发者！开发者！Git！Git！Git！”这样一场狂欢。

此外，另一套源代码管理平台GitLab则率先祝贺其竞争对手GitHub迎来收购。但GitLab方面同时指出，其代码库导入速度猛增至原本的十倍。

从GitLab自身的状态仪表板统计数据来看，上述数字实际上偏向保守。就在上周末，开发者们开始变得焦躁不安，并在微软与GitHub收购案正式公开之前看到了不少传闻与消息。

GitHub方面宣称到2017年为止其托管的代码库总计5700万套，而在其十周年庆典上亦表示项目总数超过8000万个。如今，其已经拥有2800万用户。GitLab面对如此强大的对手自然还有漫长的道路要走，但其也必然欢迎此次意料之外的宣传良机。

GitLab本身其实也遇到了一些麻烦。在2017年意外删除生产目录之后，程序员用户们在这里经历了一场集体性的心脏病发作——好在最终丢失的数据陆续得到恢复。

该服务在今年4月还遭遇了一些严重的性能问题，希望这一切在此轮汹涌的repo浪潮当中不会再次出现。

除此之外，还有其它替代性方案——例如BitBucket、SourceForge以及GItea。

尽管微软方面在Nadella管理期间对开源社区表达出关怀与共享等相当积极的信号，但软件开发者们对于微软以往的打击开源行为显然还记忆犹新。

不过，立即转投其它代码托管平台怀抱似乎也不太明智。虽然目前已经存在多种Git服务可供选择（而且编程人员完全可以随时建立自己的平台），但实际迁移过程往往相当复杂且有可能给项目带来巨大影响。因此，请各位开发者朋友采取谨慎的应对态度。

最后需要指出的是，一旦正式加盟微软，GitHub将由Xamarin公司创始人Nat Friedman负责管理——GitHub现任掌门人Chris Wanstrath将不再担任CEO职务。

Friedman表示，“GitHub将继续作为社区、平台以及企业保持独立运作。这意味着GitHub将坚守自己的开发者至上价值观、独立精神以及开放的可扩展性能力，我们也将始终支持开发人员选择其熟悉并喜爱的任何语言、许可、工具、平台或云。”