微软收购GitHub的原因：皆因开发者关系

微软斥资75亿美元收购GitHub（https://github.com/），有点像经多年来改善与Windows及其他开发人员的关系之后毕业典礼演讲。

至顶网软件频道消息：微软收购GitHub的举动并不令人意外，因为该公司是最大的贡献者，并且近年来与开发者合作良好。现在可以让GitHub保持代码的瑞士？

微软斥资75亿美元收购GitHub（https://github.com/），有点像经多年来改善与Windows及其他开发人员的关系之后毕业典礼演讲。

现在最大的问题是微软是否会将GitHub整成开发者和他们代码的必备中立之地。微软将以75亿美元收购GitHub，这与收购LinkedIn不可同日而语，但也代表了软件开发的一个关键里程碑。

微软CEO Satya Nadella表示：

微软是开家发者优先公司，我们通过与GitHub的合作可以加强对开发者的自由、开放和创新的承诺。

微软还表示，GitHub仍将作为一个独立个体运行。微软表示，计划中的目标是为开发人员提供支持及将他们的工具推向新的受众群体。Nadella在一篇博文中表示：

我们知道这样做要承担的责任。我们致力于成为GitHub社区的管理者，GitHub社区将保留其开发者优先的风格，仍将独立运营并仍将是个开放平台。我们会一直聆听开发者的反馈意见，并将在基础和新功能上进行投资。

笔者的同事上周五曾提到，微软如若在几年前收购GitHub，其影响力将会大得多。Nadella领导下的微软已远不只是事关Windows了。微软现在是一个强大的开源贡献者和支持者。微软软件的iOS和Android版已经和Windows版一样好了，甚至更好。

归根结底，微软已经是GitHub的最大贡献者了。

就财务和战略而言，微软购买GitHub基本上只是一个脚注。 GitHub确也提供订阅产品，而在亚马逊网络服务（Amazon Web Services）上运行GitHub Enterprise的主旨是加速开发工作流程。但GitHub对于微软的财务来说并不重要。

但GitHub的开发人员对于微软来说却颇为重要。 GitHub平台是全球8000万个存储库、2700万开发者和18亿个企业和组织的根据地。

如果我们假定GitHub基本上将独立运行，那么该收购将令微软相对于开发者的地位出现变化。 GitHub是个代码中央资源库，是开发人员的主要分享工具。GitHub对于开发人员来说至关重要。微软只要别把GitHub的魔力搞砸了，微软与开发人员的关系就只会得到改善。而如果GitHub贡献者继续添加代码，那么无疑就是就是双倍的好处。

不过，网上也有人疾呼微软不应该拥有GitHub。微软收购GitHub的话题也引起了一些人的焦虑。

这些焦虑有些为时过早。软软既然能让LinkedIn运行，大有可能也会让GitHub运行。

要知道，微软收购GitHub的基本理念就是围绕着一个词；关系。玩企业软件的游戏胜败系于开发者关系。假定微软不搞砸收购后的整合，GitHub的收购只能进一步巩固软件巨头微软与开发者的关系。