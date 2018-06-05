说起IBM，脑中浮现的总是他作为一家IT巨头在市场上拼杀的一面。但就在几天前，我在成都却见到了13位不同以往身份的IBMer，感受到了完全不同的IBM。

说起IBM，脑中浮现的总是他作为一家IT巨头在市场上拼杀的一面。但就在几天前，我在成都却见到了13位不同以往身份的IBMer，感受到了完全不同的IBM。

这13位IBMer是IBM企业全球志愿服务队的成员，就在刚刚过去的5月份，帮助成都当地包括新希望在内的四个服务机构提供了为期四周的志愿服务。

IBM全球企业志愿服务团队专家成员

据了解，IBM企业全球志愿服务队成立于 2008 年，每年都会从全球范围内选送企业优秀员工，以志愿服务的方式参与到跨地区、跨国界的社会服务项目当中，为当地社区发展无偿提供亟需的专业技能和服务。

2009年4月，第一支派遣到中国的服务队就是来到成都，服务于汶川地震后灾区的发展性建设工作。

在这十年之间，已经有近4000名IBM员工参与到了全球志愿服务队中，以无偿提供专业技能和服务的方式在全球参与了超过1300个公益咨询项目。其中，仅来到中国的服务团队就已经达到了39支，到过中国25座城市，完成项目超过160个。

十年之后再回四川，助力“双创”“助残”等5个项目

十年之后，13位IBMer组成了第40支全球志愿服务队中国服务队又回到了成都。他们来自美国、哥伦比亚、印度、德国、法国等不同国家，业务领域涉及项目管理、业务咨询、销售、运营管理、软件开发等等。按照惯例，这样的申请需要提前一年甚至两年，经过层层严格筛选申请后的录取率不到8%。而在被派遣到世界各地之前，他们还需要经过三个月的组队磨合，以帮助构建团队精神、弥补文化差异。最终，这13位IBMer分成了5个小组服务此次成都行的不同项目。

其中，包括与新希望集团对接，为双创服务平台的“社区双创孵化平台”和“食品安全与食品营养”两个子模块提供顶层设计咨询，从而使更多“双创”项目能够在社区和学校推广实施；为成都创业学院的双创项目提供智力支持，在研究了国际科技成果转化和科技服务实践经验基础上，梳理出了符合“产教融合”需求的科技服务体系和服务流程；为成都智汇青年公益服务中心科技创业孵化建立信息化智能服务体系提供专业指导，从大量数据中总结出了孵化赋能的核心环节，从而减少对孵化器运营团队个人能力的依赖，追踪记录创业团队的成长历程；为四川圆梦助残公益服务中心针对残疾人的在线服务平台，提供商业运营和管理战略咨询，使得这一业务实现财务可持续性，打造专业的服务平台。

日前，由IBM和新希望集团共同举办的“创响中国”企业社会价值创新论坛在成都举行，IBM 全球志愿服务队团队和此次服务受益机构的代表在会上分享了相关的项目成果。

“在中国有8000多万的残障人士，对于他们中的很多人来说，生活只是一面窗，想出去呼吸一下新鲜空气都是一件很奢侈的事情。”中国残疾人事业发展研究会理事、四川圆梦助残公益服务中心理事长熊红霞这样说：“所以，我们的愿望就是帮助他们走出家门，融入社会。”

中国残疾人事业发展研究会理事、四川圆梦助残公益服务中心理事长熊红霞

她所在的圆梦助残公益服务中心创立于2014年7月，最初通过组织针对于残障人士的旅游活动，帮助他们走出心理阴影，感受生活。四年来，服务中心的活动内容变得逐渐丰富，不仅帮助20多万残障人士圆了旅游梦想，其中还有数百名实现了就业和创业。据熊红霞介绍，如今，他们主要做四件事情：推动无障碍环境的打造、帮助残疾人就业创业、组织文体活动、帮助部分可恢复的人员进行机能康复。

“不仅仅是四川省，我们希望能够覆盖到更多需要服务的人，希望能为全国8000多万的残疾人群体提供力所能及的帮助。”她表示。正因如此，在IBM 全球志愿服务队团队的帮助下，圆梦助残公益服务中心借助云计算、大数据、互联网、人工智能等最前沿的技术，开发了全国首个针对残疾人的在线服务平台，名为“助残圆梦”，通过将政府、学术、媒体、社会组织、企业、志愿者、残障人士进行跨界融合，打造了线上线下结合的服务平台。

“事实上，IBM为我们提供的不只是一次简单的咨询和技术支持，而是用他们经过上百年积累的管理经验和技术能力，给我们以启发。比如IBM的Design Thinking和敏捷项目管理，就是通过明确的训练项目，让所有人参与进来，不断深入到项目中。现在，每天早上我们内部都会有一个十几分钟的短会，通过思维碰撞和意见探讨提高每个人的工作效率。”成都汇智青年公益服务中心创始人夏春芳指出，“言传身教、点滴渗透，我认为这就是IBM公益的力量所在。”

成都汇智青年公益服务中心创始人夏春芳

用科技学术“让世界更美好”，社会责任也是最重要的部分

在IBM看来，企业提供社会责任服务的最大价值就在于可以将商业领域的优势资源、能力输出到社会领域，用管理商业项目的方式标准去解决社会问题。据IBM 企业公民部负责人梁伟娜介绍，除了本次的全球志愿服务队项目外，IBM还在全球及中国开展了各类企业社会责任项目以满足不同企业和人群对企业社会责任的需求，主要涉及教育、健康、可持续发展三大领域。其中比较典型包括了P-TECH教育模式项目、科技服务捐赠（Impact Grant）项目和STEM教育项目。

IBM 企业公民部负责人梁伟娜

P-TECH教育模式：该模式使得学生可以在6年内完成9到14年级的学业，最终获得高中文凭以及准学士学位。不仅如此，学生将会获得IT、医疗保健和先进制造业等领域的必备技能和实践经验，进而顺利进入高薪的“新领岗位”，当然也可以选择继续深造。据说目前在全球已有90所P-TECH模式学校，拥有250 多名毕业生；

"科技服务捐赠"：其目的是帮助非营利机构进行能力建设，提高运营效率。举例来说，2015年，IBM就利用大数据分析及认知计算技术，向深圳疾控中心免费提供了定制化的科技服务，使地区人口数据、人口流动信息、气候及环境数据等影响因素能够在流感预测及发病影响分析时被有效地考虑进来，将先进的技术应用于共同解决公共卫生管理难题；

STEM 教育：用科学、数学知识和先进技术，以工程思维解决现实问题。2012 年， IBM在原有的服务于学生的 TryScience 在线项目的基础上，开发了提升一线教师科学素养项目“教师放眼看科学”教学平台(简称 TTS)，通过富有吸引力的免费课程、教学策略和资源，帮助教师激发学生对科学、技术、工程与数学的兴趣，解决STEM教育中教师能力的提高及学生学习兴趣的激发的难点。

“事实上，这是一件多方共赢的事情。”中国电子信息行业社会责任标准专家组成员、《WTO经济导刊》副主编林波在接受记者采访时表示：“不是只有捐钱捐物才叫社会责任，IBM发挥了自己的专业优势，通过对公益机构的技术支持，既解决了社会问题，又激励了优秀的员工，达到了社会效益、经济效益、和员工能力提升等方面的多赢。”

中国电子信息行业社会责任标准专家组成员、《WTO经济导刊》副主编林波

和这次全球志愿服务队成都团队成员Katrin Ellice Heintze聊及她自己的感触和收获。她说，作为IBM Studio德国布林根总设计师，这却是她第一次将自己的专业技能完全应用到一个不同的场景中，是一次全新的体验也是技能的一次提升。同时，在与新希望集团对接过程中，也给她带来了很不一样的新鲜体验。“更重要的是，在这里，我们结交了很多新的朋友，这不仅仅是人际关系的拓展，对我个人来说也是非常有意义的经历。”

其实，IBM做任何事总是极其认真的。

看似简单的志愿者服务，但对IBM这样严谨的公司来说，对参加全球企业志愿服务队的专家有着严格的内部遴选机制和复杂的流程，一个员工从成功申请到最终派遣需要至少提前一年的时间。

首先，只有业绩评分满足要求，工作成绩优异的同事才具备申请资格。申请者需要提交若干论文来证明自己的专业能力、沟通协作等软能力以及对志愿服务的热诚，并且获得经理的支持。

之后，由一个跨区域、跨部门成员组成的评审委员会以及项目领导团队做出评估和选择。团队早在项目开始之前就已经建立了，他们需要接受大量的培训，进行团队建设、了解当地文化、社会现状，以及服务机构。当这些志愿团队代表抵达成都时候，他们已经做好了全方面的准备。最后是否成行，还要根据对接成都方面的四个公益机构，才能展开为期四周的志愿服务。

IBM大中华区品牌、传播及企业社会责任部总经理林建刚

“其实这就是IBMer，就是IBM。发展的一百多年来，IBM的愿景和使命一直就是要用科技学术‘让世界更美好’，而社会责任也是其中最重要的一部分。”IBM大中华区品牌、传播及企业社会责任部总经理林建刚说：“在这一方面，IBM想做的就是用创新技术和行业实践经验，去回报企业所处的社会。以后我们还会践行更多、赋能更多、实践更多。