 微软宣布在将SAP引入Azure方面取得的进展

微软和SAP正在将SAP的各种软件和服务引入到Azure以及微软自己的内部SAP 4 / HANA实施中。

至顶网软件频道消息： 微软和SAP正在推进彼此的合作，让更多SAP的软件和服务运行在Azure中。

6月5日，微软提供了一份进度报告，指出SAP云平台现在已经在Azure全面推出。

微软在博客文章中称：“开发人员现在可以在西欧地区的Azure上部署基于Cloud Foundry的SAP云平台。我们正在与SAP合作，在未来几个月内面向更多地区推广。”

微软的官员们还表示，云中最大的SAP HANA优化虚拟机将“很快”到来。该公司的官员们表示，基于英特尔至强可扩展（Skylake）处理器的Azure M系列将支持容量高达12 TB的大型内存虚拟机。

至少从2011年以来，微软和SAP一直致力于在Azure上运行SAP的业务软件和服务。在2014年，微软和SAP宣布系列SAP核心业务应用程序将通过Azure认证，采用的是自从2011年起在亚马逊公共云上的方式。

去年11月，微软和SAP承诺在内部部署对方的云产品，并共同设计和支持最终整合的微软和SAP业务服务。

6月5日，SAP官员表示，2017年他们“开始利用Azure作为IaaS（基础架构即服务）平台。” SAP预计到2018年底，将会有17个系统——包括其Concur Business Unit 部门的S/4HANA——会迁移到Azure之上。

微软方面表示，它从2017年开始将其SAP系统内部迁移到S/4HANA。该公司的官员们表示，截至2月，微软已经建立了多个S/4HANA沙箱环境，将其SAP环境完全转移到Azure上。

在本周的Sapphire Now大会上，SAP的官员们推出了SAP C/4HANA这一新的CRM产品，该产品融合了收购的Hybris、Gigya和Callidus Cloud，涵盖了消费者数据、市场营销、商业、销售和客户服务。