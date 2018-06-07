 微软开始透露Visual Studio 2019的计划

微软正处于计划下一个Visual Studio版本发布的开始阶段，它将带来更多的协作、存储库和人工智能支持。

至顶网软件频道消息： 微软目前正在计划发布下一个Visual Studio工具套件版本的早期规划阶段，这个版本被称为Visual Studio 2019。

但是现在该公司也正在成为GitHub的所有者，而其大部分工具都是在GitHub中完成的，该公司的官员们开始透露一些早期的消息，这些消息是关于Windows和Mac的下一个版本的内容的。

微软于2017年3月推出了Visual Studio 2017。目前该公司官方还没有透露Visual Studio 2019是否会在2019日历年中推出；相反，他们表示在未来几个月中，他们会透露更多的消息。

在6月6日的博客文章中，开发工具项目管理合作伙伴总监John Montgomery确实公布了Visual Studio 2019的一些总体目标。毫不奇怪，微软的目标是让下一个版本更快、更可靠、更适合团队、更易于使用，并且更容易入门。

他补充表示：

“请期待更多、更好的重构，更好的导航，调试器中更多的功能，更快的解决方案负载和更快的构建。但也请期待我们会继续探索如何连接诸如Live Share之类的功能，让遍布在全球的开发人员能够实时协作，看看我们是如何打造更加无缝使用在线源代码库的云计算场景的吧。请期待我们能够通过IntelliCode之类的功能突破个人和团队生产力的边界，让Visual Studio可以使用Azure为IDE训练并提供人工智能支持的助理。”

与此同时，在其他围绕着GitHub的微软开发工具新闻中，微软的MSDN博客上本周早些时候发布的一篇博客文章值得一读——VSTS (Visual Studio Team Services), Team Foundation Server (TFS)和GitHub。

在这篇博客文章中，该公司的官员们表示VSTS团队计划继续围绕Git、libgit2、Git for Windows、GVFS等Git开源生态系统进行投资。他们还指出VSTS和TFS已经与GitHub进行了集成，并且“该集成将继续深入。”

更多来自该文章的摘录：

“收购完成后，GitHub将成为针对VSTS客户的又一个一流产品。它不会与VSTS一样使用同一个门户网站，但GitHub将具有与我们现有版本控制产品相同的集成和可追溯性。随着时间的推移，我们期望发展GitHub以支持广泛的客户需求，包括企业的需求。我们致力于为你，我们的客户提供服务，而解决方案将成为平行的选择。我们的目标是通过GitHub为TFS和VSTS服务以及目前已经托管在VSTS和TFS中的Git和TFVC版本控制解决方案提供同等的从代码到云端的可追溯性。”

微软的官员们本周表示，他们预计监管机构对GitHub交易审批将于2018年年底前完成