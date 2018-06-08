 微软“未来的GitHub首席执行官”畅谈Atom、保持GitHub独立及更多话题

即将成为GitHub首席执行官的Nat Friedman试图通过Reddit回答开发人员的问题，并消除他们对微软服务计划的担忧。

至顶网软件频道消息： 担心GitHub可能会LinkedIn化？或者微软关于保留Atom编辑器的意图？或者有了GitHub之后Visual Studio Team Services的下一步会怎样？

开发人员有很多疑问。即将走马上任的GitHub新任首席执行官给出了一些答案。

6月7日，就在微软宣布收购GitHub托管和开发服务几天之后，微软的Nat Friedman参加了Reddit AMA（Ask Me Anything，有问题尽管问我）会议。

Friedman是微软开发者服务副总裁，也是微软在2016年收购的Xamarin公司的首席执行官和联合创始人。

Friedman告诉Reddit的与会者，他第一次接触GitHub（在PHP中）是在2009年，当时该服务才刚“一岁”。与会者对微软的GitHub计划和意图有很多疑问。Friedman的回答似乎超出了很多人的预期，但并不是全部，因为微软收购GitHub在获得监管部门的批准之前并没有最终确定。

开发人员想知道微软是否计划保留GitHub的Atom文本编辑器，因为它与微软的VS Code编辑器重叠。Friedman的回答是：“我们将继续开发并支持Atom和VS Code。”

他还补充了一些相关情况：

“VS Code和Atom实际上共享了大量的历史和代码，微软和GitHub多年来在基础技术方面一直都有合作：最明显的是，我们在Electron上的合作，它是两款编辑器的共同基础。微软从2015年就同GitHub就Electron开始进行合作了，那个时候Electron刚刚发布，还被称为AtomShell，而VS Code还没有发布。我们加入了他们的Slack渠道，并参加了黑客马拉松，从那时候起，微软就一直是Electron的主要贡献者。我们已经在多款其他的产品中使用了Electron。”

（微软的VS Code、Yammer和Teams应用都是使用Electron构建的。）

对于那些好奇的人来说，微软也没有计划准备不自然地将GitHub和Visual Studio Team Services融合在一起，或者倾销VSTS。

Friedman表示，一些开发人员被微软收购GitHub的举动惊吓到，并打算转向其他平台——比如GitLab，他对此感到“难过”，但是他淡化了这种影响。他重申了他的承诺——要赢得开发者的信任。

Friedman声称：“GitHub团队报告说，已经迁移或关闭账户的用户数量非常小，而且本周新增的注册和对GitHub的兴趣已经远远超过了关闭账户的数量。”

Friedman在AMA会议上的更多花絮：

为什么微软以前拒绝开放源代码？Friedman的回答只有一个词：“恐惧。”

微软将让GitHub开源吗？他表示，已经是部分如此了。 “这是一个值得思考的有趣想法，但我估计不会在不久的将来这样做。”

那么在GitHub上托管的非法内容呢？ “GitHub已经制定了一项打击非法和不尊重内容的政策，我们计划支持这些政策。除此之外，我们不会主动调整内容或对人们发布的内容承担责任，我认为这被视为“不逾越DMCA的红线”。

微软现在成了主人，开发人员是否会看到微软增加LinkedIn集成、Bing广告、微软账户登录要求等等？Friedman指出：“我们不会收购GitHub然后将它变成微软；我们收购GitHub是因为我们相信开发人员的重要性，以及GitHub在开发人员社区中的独特作用。我们的目标是帮助GitHub更好地成为GitHub，并且如果说有别的目标的话，就是帮助微软更像GitHub一点。”

是否有计划像GitLab和BitBucket一样让私有库自由使用？“对于我来说，要想知道这个问题的答案还为时过早。我们希望GitHub能够被全世界的每个人所使用，并让每一个人都有机会成为开发者。”

微软是否能够证明GitHub上的私有库会仍然保持私有，即使是对于微软的员工和高官们也是如此？Friedman回答道：“今天，微软保管了超过10亿用户的机密信息，这是我们非常重视的一项责任。GitHub已经制定了一些政策和控制措施来限制员工访问私有内容，微软在这方面仍将保持高压态势。”