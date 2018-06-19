微软收购教育视频讨论平台Flipgrid

微软收购了教育市场视频讨论软件和服务的制造商Flipgrid Inc.，但并未公开收购金额。

至顶网软件频道消息：微软收购了教育市场视频讨论软件和服务的制造商Flipgrid Inc.，但并未公开收购金额。

微软表示，Flipgrid在全球180个国家拥有2000多万教育工作者、学生和家庭客户。这家位于明尼苏达州明尼阿波利斯的公司成立于2015年。

Flipgrid的服务可让学生公开或私下从iOS和安卓设备上创建和分享视频。在宣布收购Flipgrid时，微软官员表示，该公司计划继续支持跨微软、谷歌和合作伙伴生态系统的平台。Flipgrid的博客文章还提到了打算继续在iOS上继续提供支持的计划。

微软的官员们表示，微软计划为学校免费提供Flipgrid，就像它的Office 365教育服务一样。（Office 365教育版对于经过验证的教育地址的学生和教师是免费的。）

Flipgrid目前每年每一个教育者的费用为65美元，一个区每年800美元，一所学校每年1000美元。还有一个有限的单网格计划可免费提供。已经从Flipgrid购买订阅的客户将获得按比例退款。

微软已经拥有自己的视频创作和分享服务，名为Stream，官方将其比作YouTube，但是面向的是商业用户。

近年来，微软一直在加大力度，通过新的硬件、软件和服务增加其在教育市场份额。