微软最新的Windows Server 2019测试版本包含了Hyper-V 2019的首个预览版

微软Windows Server下一版本的最新测试版包括Hyper-V 2019的首个版本以及一个被称为System Insights的新的分析功能。

至顶网软件频道消息： 微软在6月19日发布了其下一个版本Windows Server的新测试版本，其中包括Hyper-V 2019的首个Insider预览版。

Windows Server Build 17692测试版本适用于Windows Server 2019——被称为是下一个长期服务渠道（LTSC）版本——以及相关的Windows Server半年度渠道（Windows Server Semi-Annual Channel）版（预计会被称为1809）。

Hyper-V Server是Windows Server的独立版本，仅包含Windows虚拟机管理程序、Windows Server驱动模型和虚拟化组件。微软今天关于该测试版的博客文章提醒用户，微软Hyper-V服务器中的管理程序技术与Windows Server上的管理程序技术相同，这意味着Windows Server 2016上的Hyper-V中可用的许多内容也同样适用于Hyper-V服务器。

Build 17692还包含一个Windows Server 2019中被称为System Insights的新功能。该功能为Windows Server提供本地预测分析功能。微软的官员们表示，该功能将允许用户在本地分析Windows Server系统数据，如性能计数器和事件、容量预测、预测未来计算、网络和存储等的使用情况。

收集的所有数据可以直接在Windows Server实例上分析，因此不需要云连接。系统产生的见解可以通过Windows管理中心（檀香山项目“Project Honolulu”）扩展或直接通过PowerShell进行管理。

说到Windows管理中心（Windows Admin Center），这个产品在今天也有一个新的预览版（1806）推出。此外，还有一项新的服务器核心应用程序兼容性功能（Server Core App Compatibility）可按需提供，该功能旨在通过从桌面Windows Server中添加一组二进制文件和软件包，减掉任何Windows Server桌面图形用户界面或Windows 10图形用户界面，以提高Windows Server Core的应用程序兼容性。该公司的官员们表示，这个软件包单独在ISO上提供，只安装在Windows Server Core上。

在安装今天的测试版本之前，用户应该查看微软关于17692的博客文章，其中列举了相关的已知问题列表。

Windows Server 2019和Windows Server 1809预计将于今年秋季向主流用户提供。



