Box、IBM推出了新的、使用Watson的Box Skills构建服务

Box Skills提供了一个框架，将机器学习应用于Box云内容管理平台。

至顶网软件频道消息：Box和IBM正在推出两项新的服务，利用Watson的智能构建自定义的Box Skills。

Box Skills于10月份首次推出了一个框架，将机器学习应用于Box云内容管理平台。目的是使用人工智能帮助客户从他们的Box内容中提取见解和附加价值。

IBM在产品发布时已经签约成为Box Skills的合作伙伴，现在该公司推出了一项新的服务，利用了Watson视觉识别（Watson Visual Recognition）和Watson自然语言理解（Watson Natural Language Understanding）功能。图像洞察技能分析图像数据，用分类器对其进行标记，并训练定制的视觉模型以获取见解。

基于自然语言理解的文档洞察功能可以自动地用相关概念和关键字来标记存储在Box中的文档，以便于这些内容更易于被搜索。

除了将Watson技术应用于Box Skills之外，IBM还表示其还将通过Box Platform API将Watson AI应用于Box服务的其他用例。例如，IBM表示它已经构建了一个处理上传到Box的文档的服务，利用这项服务可以更容易地将这些文档翻译成其他语言。

去年十月，Box使用来自IBM Watson的技术推出了一项音频智能功能、利用微软认知服务（Microsoft Cognitive Services）提供了一项视频智能功能并利用谷歌云平台（Google Cloud Platform）的技术提供了一项图像智能功能，这些都是预览版。Box还提供了Skills Kit，让企业能够构建他们自己的定制化技能。