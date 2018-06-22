前景走弱 开源巨头红帽试图摆脱短期冲击

刚刚结束的这个季度，红帽的表现超过了分析师的预期，每股盈利72美分，好于市场普遍预期的68美分。收入增长20％，达到8.14亿美元，连续第四个季度增长20％或更高，同时也高于预期。

至顶网软件频道消息：红帽股票在盘后交易中大幅跳水，此前红帽公布的收入预期低于分析师的预期。

刚刚结束的这个季度，红帽的表现超过了分析师的预期，每股盈利72美分，好于市场普遍预期的68美分。收入增长20％，达到8.14亿美元，连续第四个季度增长20％或更高，同时也高于预期。

然而令人吃惊的是，相比上一季度预测的34.25亿美元至33.35亿美元，全年收入预计减少5000万美元。红帽将其归咎于今年秋季的货币汇率，并重申早前预测今年收入增长16％至17％，但投资者猛烈抨击该股，使其在盘后交易中下跌超过10％。

投资者还关注第一季度的7.09亿美元的帐单，也低于此前普遍预期的7.25亿美元。此前红帽发布的第二季度预测报告，称每股收益可能为81美分，略高于去年同期的77美分，但远低于市场普遍预期的89美分。

红帽试图通过宣布计划回购价值10亿美元的股票来缓解这一坏消息，并称其长期前景依然强劲。红帽首席财务官Eric Shander说：“没有任何迹象表明红帽 Enterprise Linux业务整体放缓。”

Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King表示，投资者们似乎受到最近Raymond James报告的影响。该报告称，随着客户越来越多地转向基于云的服务和容器，他们可能会推迟采购红帽传统的中间件解决方案。红帽显然是云计算和容器领域的一个重要参与者，但问题是红帽如何有效地维持与现有客户的关系，同时寻求新的收入机会。”

红帽高管也许不会反驳King的分析。Shander表示，客户向容器技术的迁移要比预期得快，这给红帽短期业务造成了一定的压力。容器是轻量级的虚拟机，可以在多个平台之间轻松部署和移动，从而避免使用某些基础设施软件。

尽管短期内收入受到冲击，但红帽一直在鼓励这种转变。Shander说：“这不是收入上的损失，这是一个暂停，因为客户要考虑如何将他们的环境容器化。这是重大的技术决策。随着客户将更多的应用转移到容器，这将有利于中间件和红帽整体的业绩表现。”

实际上红帽第一季度的表现相当不错，按固定汇率调整后收入增长70％，营业收入增长19％，现金流增长34％。然而，红帽首席执行长Jim Whitehurst表示，红帽在2017年与多家企业客户签署了大单，这从当前季度转移了部分资金，从而减少了收入。

为了证明红帽所具有的弹性，他表示，本季度规模100万美元的交易数量增长了48％，并且有超过100个新客户签署了OpenShift平台即服务，这项业务也被红帽视为未来增长的一个重要引擎。Whitehurst表示，服务收入增长了25％，主要原因在于OpenShift的接受度有所增加。

然而，也有放缓的迹象。红帽核心基础设施相关产品的订购收入仅增长11％，达到5.22亿美元，这在一定程度上抵消了应用开发服务订阅37％的增长。应收账款减少38％，表明公司的管道可能正在减少。

然而Shander将这一下降归因于从第四季度到第一季度收款的一次性转变。他还表示，业务预计在下一季度后将回暖。“进入下半年我们将看到收入继续增长。”

King对于红帽长期前景强劲的说法也表示认同。“云计算迁移和容器化等技术正在影响各种IT厂商。总的来说，红帽似乎可以很好地摆脱这些变化带来的影响，最终比其他许多面临相同挑战的厂商更加繁荣发展。”