Kubernetes盘点：市场中的8款热门产品

Kubernetes现在算是在容器堆栈编排层的一项标准技术了。

至顶网软件频道消息： 作为由谷歌发明并由Cloud Native Computing Foundation（Linux基金会的一部分）主持开发的一项开源软件，它在整个企业范围内蓬勃发展，几乎所有主要的云计算和内部部署基础设施厂商都希望提供差异化的产品，并在这个即将爆发的市场分一杯羹。

尽管Kubernetes广受欢迎并且被迅速采用，但仍然给许多潜在客户带来了技术挑战。正因为如此，不少科技巨头和创新创业公司都在竞相的向市场推出平台产品，以简化在生产环境中对Kubernetes集群的部署和管理。

IBM Cloud Kubernetes服务

今年3月，IBM推出了一个将Kubernetes集群配置到裸机云服务器上的选项，IBM希望借此来推动人工智能应用的发展。

IBM副总裁兼IBM研究员Jason McGee在一篇博客文章中表示，与虚拟化的多租户环境不同，裸机对于许多企业用例来说是一个运行数据密集型应用的高级环境，包括那些大规模实施机器学习的应用。

"运行调整良好的AI的秘诀在于容器，"McGee说。

上周，IBM在其IBM Cloud Kubernetes服务中引入了对多区域集群的支持，从而能够将容器应用的部署和管理作为一项操作跨越多个可用区域。

Rackspace的Kubernetes即服务

Rackspace在5月份推出了托管Kubernetes服务，旨在跨越本地环境和公有云环境。

Rackspace Kubernetes-as-a-Service通过对平台的不可知性和提供高级操作支持，在拥挤的市场中脱颖而出。

总部位于圣安东尼奥的托管云服务提供商Rackspace专注于Day 2操作，以帮助客户利用那些正在改变IT基础设施格局的技术。Rackspace为客户提供容器编排平台，然后提供托管服务以不断优化和加强运营。

Rackspace执行副总裁、私有云总经理Scott Crenshaw表示，Kubernetes集群对于测试和开发环境来说是易于实施的，但由于所需的更新、优化和安全性使其难以在生产环境中运行。

Amazon EKS

Amazon管理的Kubernetes服务在6月上市，用于运行生产工作负载。

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS)是在去年11月AWS re:Invent大会上首次推出的，并且在更广泛地发布之前一直在与合作伙伴和客户密切合作。

甚至是在发布托管服务之前，大部分Kubernetes部署都覆盖了AWS的基础设施。Amazon希望实现更广泛的采用，因为它提供的托管服务可简化部署并利用本地AWS服务和功能。

EKS提供的Kubernetes控制平面可横跨3个AWS可用区域运行，自动打补丁和更新主节点、使用Heptio Authenticator进行身份验证、负载均衡和自动扩展。

思科CloudCenter和AppDynamics

思科在5月宣布在最新版本的CloudCenter和AppDynamics产品中支持Kubernetes，这也说明思科将Kubernetes视为容器编排的事实标准。

思科表示，该产品旨在让企业客户更加有信心地采用容器，让他们能够轻松部署、监控和优化在私有云和公有云中运行的容器应用。

CloudCenter是思科2016年收购Cliqr的成果，此外思科在2017年还收购了AppDynamics。

思科高管表示，随着容器采用速度加快，他们看到解决方案提供商有很大机会从这项服务中受益。

Docker企业版

容器先驱Docker去年开始涉足Kubernetes，首次使其Docker企业版平台能够与本地Docker Swarm协调器并行运行集群。

在上周的DockerCon大会上，Docker宣布升级了Kubernetes功能，其中包括一个联合控制平面，可以集中管理由竞争对手云服务运行的集群，支持在这些集群之间的一键式容器迁移。

Federated Application Management跨私有Docker托管部署以及最知名的三个托管Kubernetes服务--微软AKS、Amazon EKS和谷歌GKE的Kubernetes操作。

今年晚些时候发布的版本也将允许Docker客户部署集成了Linux和Windows容器的Kubernetes集群。Docker将这个能力视为在极具竞争力的容器管理市场中一个重要的差异化因素。

微软AKS

在投资Kubernetes技术一年多时间并招募了一些行业顶尖人才后，微软于上周通过了Azure Kubernetes Services（AKS）的普遍提供。

伴随着Azure Cloud管理服务的推出，微软在澳大利亚、欧洲和美国西部增加了五个新的AKS区域，将Azure可用区域总数扩展到10个，并且未来几个月还会有更多新区域上线。

微软杰出工程师Brendan Burns在一篇博客文章中表示，最近微软收购的GitHub将有力推进微软在Kubernetes领域的努力，GitHub这个托管开源代码库正是"Kubernetes诞生的地方"。

在去年，微软看到了Kubernetes在Azure上部署的快速增长，"客户数量增加了5倍，使用量增加了10倍。"

VMware Kubernetes Engine

本周二，虚拟化领头羊VMware向其云产品组合中引入了一款Kubernetes-as-a-Service产品，在容器领域更加深入一步。

已经公开测试的VMware Kubernetes Engine，将成为SaaS产品VMware Cloud Services的一部分，这些产品共享各种认证、计费和支持。

这个Kubernetes引擎旨在提供一个易于部署、安全且具有成本效益的平台，以利用Kubernetes进行应用开发和IT操作。发布的初始版本将在AWS上运行，后续会增加对微软Azure的支持。

该服务提供了一种名为VMware Smart Cluster的特性，这是一组策略可获取Kubernetes群集的所需状态，然后不断评估安全性和健康状况，并修复异常行为。

该服务可以与VMware PKS（一种自我管理的Kubernetes产品）进行集成。

Weaveworks GitOps

这家总部位于英国的初创公司在4月份为那些希望在生产环境（包括本地环境和公有云）中部署Kubernetes和Cloud Native Computing Foundation技术的企业客户推出了一项独特的Kubernetes服务。

Enterprise GitOps Services是一项支持订阅和咨询服务，与该公司的管理平台Weave Cloud相结合，为构建和运营Kubernetes应用和基础设施提供了全面的路径。

该服务为Weaveworks的Site Reliability Engineers（称为"GitOps"）全球站点提供了最佳实践，可供希望实施自动化、加速和审计Kubernetes操作方法的企业使用。