微软将于7月17日开始向美国政府云用户提供Teams

针对美国政府云的微软Office 365(Microsoft Office 365 for U.S. Government Cloud)的客户将于下个月开始使用Teams。而针对其他微软美国政府云(Microsoft U.S. Government Cloud)客户的Teams也将很快开始提供。

微软将于7月17日开始向其美国政府云(U.S. Government Cloud)客户推出Teams。 在6月28日的一篇博客文章中,微软正式宣布了政府云Teams上线(以及等待)的时间。这篇博客文章表示,到2018年8月底之前,Teams将被提供给所有符合条件的政府云客户。 Teams将作为Office 365的一部分提供给美国政府G1、G3、G5和F1计划。美国政府Microsoft 365的G3、G5和F1计划也可以使用Teams。微软的官员们表示他们“正在努力将微软Teams尽快引入其他美国政府云之中”。 针对商业客户和美国政府云客户的Teams在功能上存在着一些差异。这里是一张来自微软的图表,表明有哪些商业版Teams将不能使用,被默认关闭并/或者会在将来某个时间点可以提供: 面向商业用户的微软Stream视频服务仍然无法在美国政府云中使用,这意味着Teams内的通话/会议记录还无法使用,因为它要用到Streams。对应用程序(机器人、选项卡、连接器)的支持正在进行中,统一状态和电子邮件通知也在进行中。 微软Teams的新功能将首先面向商业用户提供,之后才会向政府云用户开放。微软的官员们表示,这种滞后是由于“为了满足该环境的要求,需要满足更多的审计要求并有更多的活动。” 微软公司的博客文章指出,微软Teams的安全和合规性级别包括ISO 27001、ISO 27018、EUMC、SOC 1 Type I 和II、SOC 2 Type I和II、HIPAA和FedRAMP Moderate。 微软最初是在2017年初开始推出Teams的,这是该公司的团队聊天服务。有传闻称,微软可能会在某个时间点发布免费版本的Teams,并且不会将其同Office 365订阅绑定,但迄今为止微软还没有正式宣布有这样的计划。