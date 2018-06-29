微软将于7月17日开始向美国政府云用户提供Teams

针对美国政府云的微软Office 365（Microsoft Office 365 for U.S. Government Cloud）的客户将于下个月开始使用Teams。而针对其他微软美国政府云（Microsoft U.S. Government Cloud）客户的Teams也将很快开始提供。

微软将于7月17日开始向其美国政府云（U.S. Government Cloud）客户推出Teams。

在6月28日的一篇博客文章中，微软正式宣布了政府云Teams上线（以及等待）的时间。这篇博客文章表示，到2018年8月底之前，Teams将被提供给所有符合条件的政府云客户。

Teams将作为Office 365的一部分提供给美国政府G1、G3、G5和F1计划。美国政府Microsoft 365的G3、G5和F1计划也可以使用Teams。微软的官员们表示他们“正在努力将微软Teams尽快引入其他美国政府云之中”。

针对商业客户和美国政府云客户的Teams在功能上存在着一些差异。这里是一张来自微软的图表，表明有哪些商业版Teams将不能使用，被默认关闭并/或者会在将来某个时间点可以提供：

面向商业用户的微软Stream视频服务仍然无法在美国政府云中使用，这意味着Teams内的通话/会议记录还无法使用，因为它要用到Streams。对应用程序（机器人、选项卡、连接器）的支持正在进行中，统一状态和电子邮件通知也在进行中。

微软Teams的新功能将首先面向商业用户提供，之后才会向政府云用户开放。微软的官员们表示，这种滞后是由于“为了满足该环境的要求，需要满足更多的审计要求并有更多的活动。”

微软公司的博客文章指出，微软Teams的安全和合规性级别包括ISO 27001、ISO 27018、EUMC、SOC 1 Type I 和II、SOC 2 Type I和II、HIPAA和FedRAMP Moderate。

微软最初是在2017年初开始推出Teams的，这是该公司的团队聊天服务。有传闻称，微软可能会在某个时间点发布免费版本的Teams，并且不会将其同Office 365订阅绑定，但迄今为止微软还没有正式宣布有这样的计划。