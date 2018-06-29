谷歌：是的，我们也曾想收购GitHub

谷歌日前正式表态， 在微软以75亿美元价格收购Github之前，谷歌也曾认真考虑过收购GitHub。

谷歌日前正式表态， 在微软以75亿美元价格收购Github之前，谷歌也曾认真考虑过收购GitHub。

谷歌云首席执行官Diane Greene在旧金山举行的一次活动中有些沮丧地表示，“如果是我们收购了Github的话倒是也挺不错的，但没有关系。”但她并没有说谷歌当时想以什么价位收购GitHub。

曾有传言称谷歌在微软收购Github时表现了很大的兴趣，CNBC曾于6月5日报道过GitHub在与谷歌洽谈。后来有新的媒体报道证实了确有其事。

Greene在上述活动中没有回避的讲到开发人员担心微软拥有GitHub会对其社区产生影响，她表示，“我真的希望微软能够让其完全保持中立。”

Satya Nadella和即将成为GitHub首席执行官的Nat Friedman都极力强调GitHub将独立运行。他们称LinkedIn就是个例子，虽然微软可能会后悔做了这样的比较。

微软2016年收购了针对白领的社交媒体平台LinkedIn，之后微软为了自己的目的吞掉了LinkedIn的数据，而这正是开发人员所担心的。

Greene也不必太伤心。GitHub的竞争对手GitLab在本周早些时候宣布了转移到谷歌云平台的计划，一小部分数目可观的开发人员已经在将自己的Github资料库迁移到即将由谷歌托管的源代码网站GitLab，他们担心微软拥有Github可能最终会对他们不利。

今时今日的微软热衷于强调自己的开放源代码资历，但开发人员能记住很久以前的事情，许多人采取了观望的态度。谷歌也采取了观望的态度。据了解谷歌的活跃GitHub人数排第二，仅次于微软。