国际开源社区齐聚北京谈开源：它是一种价值观，精髓远大于贡献代码

在6月28日红帽的开源社区媒体开放日上，红帽社区活动经理Jennifer Madriaga强调，开源价值观的精髓其实在于社区，而开源社区的价值决不仅仅只是贡献代码。

至顶网软件频道消息：当我们谈开源时，就不得不谈红帽。那么，当红帽谈开源时，他们又谈些什么？

在6月28日红帽的开源社区媒体开放日上，红帽社区活动经理Jennifer Madriaga强调，开源价值观的精髓其实在于社区，而开源社区的价值决不仅仅只是贡献代码。

“我们希望能够帮助大家做一些代码以外的工作，比如编写本地化文件，这对于很多开源社区的成员来说就是很大的痛点。希望通过这种相互尊重、协作、透明的合作模式，能使人们的生活变得更好。这就是开源的价值观。”Jennifer这样说。

红帽社区活动经理 Jennifer Madriaga

有情怀的人常常都充满了激情，就像我们在开放日上见到的6 位开源上游社区的专家一样。除了Jennifer之外，还有来自于Fedora 社区的负责人Brian Exelbird、工程师Adam Samalik，来自ManageIQ社区的负责人Carol Chen、来自CoreOS 及 Prometheus 社区的软件工程师Max Leonard Inden，以及红帽资深高级云技术官Thomas Cameron。他们每个人都有双重身份，既是社区的负责人或工程师，同时又有红帽公司的背景。在与大家分享自己作为开源社区成员的故事和感受时，每一个人都显得非常亢奋。

开源社区的freestyle：开放、自由、随性、乐观

“我认为，在这个世界上，应该没有任何一个其他的行业能像开源社区一样，让一个偏远山村里的人看到代码，并且利用手上的电脑开展相关的工作。没有任何一个其他的行业能像开源社区一样，让我们每天都接触到最酷的技术，并把自己知道的一切都告诉别人。”

“与此同时，我还能从中拿到一份薪酬！这是多么幸福的事情。”Thomas一边笑说着，一边把自己把纹在右臂上的红帽公司logo秀了出来：“应该没有什么人会把自己公司的logo纹在自己身上吧？但是我这样做了。”

红帽资深高级云技术官Thomas Cameron

话音刚落，Brian就“打岔”说道：“我一开始加入开源社区的动机可能就没有你那么‘单纯’。”“我和朋友多年前还在大学校园，拿着早期Linux的某个版本，只是为了通过代码让自己的电脑运转更快一点，所以加入了开源社区。”据他讲述，从此他与朋友便一入“开源”深似海，与社区结下了不解之缘。“当时，我们用软件复制工具复制了64个软件出来，因为代码写的并不好，社区的代码审阅人员还会细致地提出各种建议，帮助我们改进。”Brian对记者说。

Fedora 社区负责人Brian Exelbird

Fedora 社区工程师Adam Samalik

不得不说，从他们身上我们的确看到了不同于传统IT的freestyle：开放、自由、随性、乐观……

而事实上，作为一家成立了25年之久的开源原生公司，开源就是红帽的DNA。2016年，其CEO吉姆·怀特赫斯特在他名为《开放式组织》一书中，根据他在开源领域的亲身经历，绘出了一份领导力的蓝图。通过真实记录自己从传统经理人转变为 “首席问题解决者”的过程，展示了如何让员工、合作伙伴和客户热情高涨地参与到社区当中，如何借此点燃大家的热情、鼓励创新，从而在真正的开放、合作和共同使命的基础上，将现代企业带向成功。

而就在最近，吉姆又发布了一本新书——《开放式创新》，其中描述了如何通过开源的平台，通过企业与企业、人与人之间的协作，帮助解决越来越复杂的问题，推动经济和技术的创新。

对此，Jennifer补充说：“互动和协作是开源的核心。在开源社区中，很多一直被认为是红帽竞争对手的公司实际上却成了我们的合作伙伴，比如IBM、微软、谷歌等等。必须承认的是，如果没有这么多角色的参与，开源行业就不可能取得这么大的成功。”以Kubernetes为例，最早它是由谷歌开发推出的简单工具，但随着越来越多的公司和编程人员的贡献，Kubernetes本身也变得越来越庞大并且更具价值。

鼓励更多的人参与到上游开源社区中

此外据了解，去年红帽还与阿里巴巴建立了合作伙伴关系，并一直在致力于推动中国本土的开源文化普及。

然而，对于中国大部分企业来说，由于过去已经习惯于IT服务外包模式，通常是从外部直接购买闭源的商业软件，所以在转向开源的过程中技术人才储备并不充足。

针对这个问题，红帽一向非常鼓励企业及其相关的技术人员加入到上游的开源社区中。据Thomas介绍，包括Linux、JBoss等很多红帽的开源产品在内，其实最开始都来自于上游开源社区的项目。因此，通过这样的方式，可以让企业和技术人员更早地介入到开源软件的开发中，熟悉某个具体技术的方方面面。“与此同时，大家也能跟社区开发人员建立起更紧密、更信任的关系，这非常有利于软件的实施和应用。”他强调。

ManageIQ社区负责人Carol Chen

CoreOS 及 Prometheus 社区的软件工程师Max Leonard Inden

当被问及中国技术人员在社区中的活跃度时，Brian坦言：“在开源社区中，我们永远都觉得数量是不够多的，因为我们希望任何地方的贡献者都能够多一些、再多一些。”“尤其是在中国，一方面很多软件工程师或者技术爱好者因为日常工作时间很长，没有太多的精力投入到开源社区的活动中；另一方面，以前很多学校也不太重视学生在这方面的技术培养。这些因素都在某种程度上影响了中国开源社区的活跃度。”

但可喜的是，这样的局面正在发生变化。首先，越来越多的企业已经意识到了开源的价值，譬如成本可控、灵活性大、便于创新开发等等，因此也渐渐着手从文化培养、组织架构、人才培训等层面都做出了相应的调整。其次，以红帽为代表的开源前沿企业也在这个过程中通过成熟的培训体系，助力于开源人才的培养。据了解，针对职场人员，红帽有专门的企业培训和技术认证机制，针对高校学生其还成立了红帽学院以提供培训课程。目前单单在国内红帽学院就有200家，其中一部分是私营机构，也有一部分是与高校合作的项目。

“其实世界各地每个城市的情况都不一样，所以从社区的角度而言，未来我们也希望能有人能常驻中国，亲身体验这里的文化和生活，鼓励大家在贡献代码的之余，也能参与到更多有趣的工作中来。”Brian表示。

正因如此，开源社区越来越像一个“乌托邦”，聚集着来自全球各地的技术发烧友，即便是不擅长的社区成员，也能从中贡献一己之力并受益。如此循环往复，开源社区也像雪球一样越滚越大，不仅能够不断为技术的发展和创新注入能量，同时技术的发展也让成员之间的互动和协作变得越来越紧密和活跃。