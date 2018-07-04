红帽中国区总裁曹衡康：我们什么都做，除了硬件和应用

红帽中国区总裁在日前红帽“Open讲”活动中表示，红帽作为全球第一大开源软件公司，已经能够提供非常完整的技术支持，但有两点它是坚决不做的，一是不做硬件，二是不做应用。

作为红帽新上任的中国区总裁，曹衡康来到公司其实还不到3个月。然而，如果你不知道的话，一定会被他身上自带的随性特质“误导”，以为这是一个十足的红帽“老兵”。

在日前红帽“Open讲”活动中，曹衡康第一次正式与媒体见面，他戴着个红帽子，忽然间就从后排座位中蹿了出来，几乎是小跑着上台。

红帽中国区总裁曹衡康

红帽中国区市场总监赵文斌透露，这3个月来，曹衡康每天都会回答任何一个红帽员工的任何感兴趣的问题，从而让大家更快地了解他。而曹衡康自己也承认，他已经越来越喜欢红帽开放、自由、活跃的企业文化氛围，每天的工作中都有满满的正能量和好心情。

红帽中国区市场总监赵文斌

在此之前，虽然曹衡康已经在IT行业工作了30余年，但所在的却都是IBM、戴尔、Aspen Tech、Citrix(思杰)等等这样传统的商业软件公司。然而，在短短的几个月时间里，他就快速融入了开源文化中。

据曹衡康介绍，在30多年的职业生涯中，他最看重三点：一是大趋势，二是产品模式，三是企业文化。“比如当年大型机满天下时我的第一份工作就在IBM，而十年前加入思杰时也正是虚拟化开始流行的时候。再比如Aspen Tech，虽然它的规模并不大，但是却在石化业做到了全球第一。”曹衡康对记者说：“所以，目前就红帽来说，不论是谈最火的开源还是云计算，都是最有话语权的。”

谈及于此，他又反问记者：“你们认为红帽是一个什么公司？”开放、开源、Linux……这些似乎都是红帽的标签，但同时又都不足以总结红帽。对此，曹衡康表示：“如今的红帽已经不仅仅是一个Linux公司，更确切地说，应该是全球最大的开源云平台公司。”

25年开源征途与面向中国的“3C+3P”战略

今年正好是公司成立的第25周年，回顾从1993至今的历史，红帽走过了许多里程碑：1999年IPO，2002年发布第一个企业版Linux，2009年发布虚拟化，2011年发布OpenShift，2013年发布了OpenStack平台，正式迈向云计算。可以说，在这25年的时间里，所有的一切都发生了天翻地覆的变化，但唯一不变的，是红帽对开源的坚持。

近几年来，随着大家对开源热情的不断走高，据财报显示，红帽已经持续65个季度实现了营收成长，自2016年进入21美金俱乐部之后，其营收从20亿美元跨越到2018年的30亿美元，只用了两年时间，年增长率达到21%。

再看几个数据：目前红帽在全球35个国家已有95个办事处，共有员工约12200人。同时，它还成为了S&P500指数中的指标股。

之所以能够拿到这样的成绩单，曹衡康认为，首先，是因为越来越多的企业开始认可Linux和开源文化。其次，随着混合云逐渐成为趋势，红帽基于OpenShift混合云技术的解决方案也就自然成了企业的一大选择，使得更多的企业采用了红帽云解决方案。

具体来说，红帽的产品背后有三大技术支柱：一是基于Linux和云平台的混合云基础架构；二是领先的企业Kubernetes容器平台以及中间件服务；三是各种管理和自动化解决方案。这三个方面的结合，使得红帽拥有了能够赢得开放混合云的合作伙伴生态系统。

除此之外，基于红帽开放创新实验室，它正在不断通过自己开源的DNA助力客户实现数字化转型。在帮助企业实现应用扩展、优化和规模化的同时，开发PaaS环境，改变它们的设计与开发应用方式，掌握DevOps实践。

据曹衡康介绍，红帽开放创新实验室会以顾问式的合作进行，在企业客户内部会持续进行12周的服务，通过共同脑力激荡，了解客户的需求、业务流程等等，最终为客户定制对应的解决方案。

他把这一服务模式比喻为“米其林餐厅”，在这个过程中，红帽不仅仅是一个厨师，而是告诉客户选择食材、工具，以及烹饪的方法、流程，最终目的是帮助他们打造一个“餐厅”，让传统企业更好地借鉴互联网公司的经验，实现数字化转型。

“我们总是希望能够给客户提供最好的产品和体验，给他们带来最大的价值。”曹衡康表示，“但是需要强调的是，虽然红帽作为全球第一大开源软件公司，已经能够提供非常完整的技术支持，但有两点我们是坚决不做的，一是不做硬件，二是不做应用。这两方面我们都会交给合作伙伴。”

在此基础上，红帽制定了面向中国市场发展的“3C+3P”战略。其中，3C包括了Cloud、Customer和Community，即持续打造企业混合云方案、精耕行业创造客户价值、支持国内厂商及中国开源社区与国际开源社区的交流与协作发展；而3P则包括了Product、Partner和People，即提供全堆栈的产品、加强合作伙伴的招募、培养以及多层次合作、加强本地开源人才，特别是企业内部的人才培养。

面向数字化转型的全新架构：在开放混合中创新

对此，红帽解决方案架构部总监刘阳还详细介绍了企业的下一代架构、流程及文化构建的五个重要方面，包括IT的优化、敏捷集成、混合云基础架构、云原生应用开发以及IT自动化管理。

从核心上来说，刘阳指出，企业需要的是一个全堆栈的技术支撑平台，覆盖硬件基础设施、系统基础设施平台、基于容器的PaaS、中间件与应用支撑平台、业务流程和应用等多个层面。其中，除了底层硬件和顶层应用之外，所有的产品和服务红帽都能够提供。

“在这五方面中，对于企业来说，现在最重要的就是要做云原生应用。你如果想像微信支付和支付宝那样，迅速把每个业务推广到小卖部，就必须贴合用户使用习惯，迅速上线并不断调整以满足客户持续变化的需求。”刘阳举例说。

对此，目前红帽正在以下四款产品中不断发力：一是OpenShift.io系统，通过把OpenShift集成到云服务中，帮助企业快速规划、部署、上线创新业务应用；二是勘查工具Eclipse Che，这是一款基于浏览器的开发软件提供平台，使用者无需再在本地安装各类开发软件，只需要通过浏览器访问就可以一键搞定。据了解，红帽近期即将发布企业内部的版本；三是业界首款混合云企业级无服务器OpenShift Serverless；四是中间件和新的云服务平台iPaaS，作为红帽 Fuse 7以及流程自动化管理器7的一部分，iPaaS将使得企业在无须服务中心的情况下，通过网上开通账号快捷地集成系统和其它应用。

“所谓‘无服务器’，指的是系统的上线不再需要账号，直接通过云认证服务就可以实现。通过云端共享和使用，企业还可以实时了解用户的使用习惯和偏好等等。”刘阳解释说。

另一方面，针对企业每天都要面对的混合云管理、提升基础设施敏捷度、现代应用自动化等挑战，红帽在今年年初刚刚收购了CoreOS，并把它与OpenShift之间进行了管理集成，同时还在整个组合中集成了Ansible自动化服务，从而为企业提供简化的混合云环境管理和自动化软件。

刘阳举了个例子：“比如企业有一个私有云数据中心在上海，同时还分别在杭州和深圳购买了两个不同厂商的公有云服务，假设现在三个数据中心跑了100个应用，但是企业不知道哪个用户请求在哪个数据中心，如果某个公有云的某个点出现问题，系统就会通过自动化工具捕获通知负载均衡器，并指导它自行解决问题，等问题解决之后再通知服务器进行恢复。”

与此同时，在整个过程中，红帽还非常强调公有云和私有云环境的互联互通，能够提供针对私有云和公有云的整体管理和一体化基础设施。“总的来说，红帽只有一个理念，针对任何应用任何环境，我们一定努力追求提供一个一致的体验，不去锁定企业的技术，这也是红帽能够成功的一个秘诀。”刘阳总结说。