Cloud Foundry基金会执行董事：Cloud Foundry是成熟的企业级PaaS平台

作为一个已经存在多年的PaaS平台，Cloud Foundry已经被大量客户验证是一个稳定、安全、可靠的PaaS平台。

至顶网软件频道消息： 不久前，Cloud Foundry基金会对外宣布，与阿里云达成合作，阿里云将为Cloud Foundry平台提供全面技术集成的支持。此次合作的达成实现了阿里云和Cloud Foundry之间的无缝交互。通过为Cloud Foundry BOSH 创建的Cloud Provider Interface（CPI）接口，现在开发者可以在阿里云上同时访问Cloud Foundry Application Runtime（CFAR）和Cloud Foundry Container Runtime（CFCR）的负载。其中，CFCR 是Cloud Foundry Foundation基于Kubernetes和BOSH技术开发和维护的一个支持容器架构的平台核心组件。

应该说，这是Cloud Foundry在中国为数不多的新闻。作为一个开源的PaaS平台，尽管诞生已经8年了，但在中国市场相对低调，业界对Cloud Foundry了解得并不太多。也许正是意识到这一点，Cloud Foundry基金会决定加大对中国市场的投入。在这一背景下，Cloud Foundry基金会执行董事Abby Kearns先后出现在不久前举行的OpenInfra days China大会和LC3（LinuxCon + ContainerCon + CloudOpen）大会上，为Cloud Foundry进行宣传就不难理解。

Cloud Foundry基金会执行董事Abby Kearns

Abby Kearns告诉至顶网记者，目前，Cloud Foundry已经在全球范围内得到了广泛的支持，特别是一些重量级的厂商，比如，Pivotal、SAP、IBM、SUSE和戴尔等对Cloud Foundry社区的贡献都非常大，而在中国市场也受到不少企业的重视，比如华为和阿里云现在都是金牌成员。

Cloud Foundry受到广泛支持与其开源模式有不小的关系。和很多开源项目一样，Cloud Foundry采用的是基金会模式，属于Linux基金会旗下的一个项目。随便提一句，CNCF也属于Linux基金会旗下，和Cloud Foundry是“兄弟”关系。

Abby Kearns介绍说，Cloud Foundry基金会的主要职责有三个：第一，推进技术演进，维护技术的进步；第二，维护社区和完善生态，保证其能够发展和增长；第三，拥有所有软件IP，确保其开源免费使用，而不会产生任何的商业障碍。Abby Kearns表示，她作为Cloud Foundry基金会执行董事，一项重要工作就是平衡 Cloud Foundry生态系统中开发者、用户和应用程序间三角关系,支持该生态系统的长久繁荣。

“我们要着眼于建立一个可以持续发展的生态系统。为此，我们要不断推动技术的进步来创建一个全球性的PaaS平台，并通过这个平台为企业创造更多的机会，帮助企业取得更大的成功。” Abby Kearns告诉记者。

Cloud Foundry所处的PaaS是一个新兴市场，近年来因为云计算市场的快速成长，而呈现明显的增长势头。不过，这个市场还处于快速变化之中，特别是容器技术的进步，给市场带来很大冲击，市场格局存在不小的变数。对此Abby Kearns表示，作为一个存在了八年的PaaS平台，Cloud Foundry已经证明了其是一个安全的、稳定和可用的企业级PaaS平台，这是市场上其他PaaS很少有的优势。同时，其完善的生态也对Cloud Foundry的应用带来了很好的促进作用。

对于其他PaaS平台对容器技术的追逐，Abby Kearns表示，用户其实是希望技术多元化的，更希望平台能够更开放、支持更多的技术类型，并不是一定要容器化。loud Foundry一直致力于为开发者打造一个具有最佳体验的应用开发平台，容器只是其中诸多技术中的一个。

“Cloud Foundry希望能够让开发者用最简单的方式开发云原生（Cloud Native）的应用，Cloud Foundry有一个容器核心，那是一个Kubernetes版本。但实际上，不管是容器化、微服务化也好，Cloud Foundry都是支持的，这给了用户、使用者、开发者更大的自由度、更好的选择。”Abby Kearns说。

据悉，Cloud Foundry早就有自己的容器技术，已经存在了八年，甚至在Docker出现前Cloud Foundry就有了容器技术，叫Garden。后来Docker出现，Cloud Foundry采取了开放态度，也支持容器。“未来，不排除会有更多新的技术（比如新容器技术）出现在Cloud Foundry中，这就是技术发展的模式，好的被使用，不好的被淘汰，就是这样。”她说。

谈到Cloud Foundry的未来发展，Abby Kearns介绍，如今Cloud Foundry几乎每个礼拜都有新版本出来的，还有很多很好的方案（Proposal），有很多新的功能在酝酿、评估中。目前，大概有40多个活跃的项目在酝酿中。Abby Kearns特别提到了几项技术，比如服务目录、OpenServiceBroker API和Binding Service，她说，它们可以大大简化开发者的工作。另外，Cloud Foundry还投入大量的资源在安全领域，强化产品的安全性。