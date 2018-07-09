IBM云计算服务降价三连击

Watson？降价！WebSphere？降价！虚拟机？现在按分钟收费！

至顶网软件频道消息：一周之内，IBM已经连连出手，三次调低了云服务的价格。

云计算的降价并不鲜见：AWS和Azure经常降价，并且表示随着经济规模的提升，他们有责任将这种做法延续下去。

然而，IBM在Gartner最新的基础设施即服务（IaaS）魔力象限（Magic Quadrant）分析图中获得了较低的评价。这家分析公司表示IBM Cloud只能提供“脱节的体验”，并且补充表示，无论是合作伙伴还是客户都不得不接受“不确定的路径图”。

我们知道IBM正在开发新的云。似乎我们可以期待着一些降价依次出现。

WebSphere、IBM虚拟服务器和Watson Discovery客户是降价的幸运受益者。

Watson Discovery：标准计划（Standard Plan）价格调降，高级计划（Advanced Plan）获得更多选择。

Deepika Devarajan上周宣布为Watson Discover多云人工智能引擎提供更便宜的选择。

该公司已停止使用“标准计划（Standard Plan）”，将其替换为更精细的高级计划（Advanced Plan）价格表。

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Lite版的用户可能不会那么高兴：IBM表示，为了帮助保持Watson Discovery Lite免费，他们将上限降低至每月1,000份文件，每月200次新闻查询。高级计划（premium plan）的价格没有公开，但Devarajan写道，他们已经“显著地”降低了价格。

WebSphere获得预付费选项

正如Jeff Hamilton在博客中所述，在IBM公共云上托管WebSphere的客户现在可以使用预付月订阅的方式来购买访问权限。

目标是“以8个VCORE 16GB增量进行的多租户部署，最少以六个月为期”，其他可选项包括：

Ÿ 客户可以混合使用WebSphere ND、Base或Liberty;

Ÿ 这篇博客文章解释说，WebSphere Base和Liberty“不是那么依赖于你的保留合约”；而且

Ÿ 客户可以按照每个小时、每个VCORE计算扩展容量。

暂停你的VSI，也就同时暂停了计费

上周晚些时候，IBM的Steve Harrington完成了一项快乐的任务——宣布调整IBM Virtual Server Instances（VSI）价格。

新价格的关键细节是计费更精细（最小可以按分钟计费），客户可以在暂停VSI时暂停计费。该功能目前还处于测试阶段。

如果暂停实例，就暂停计费，这一功能针对的是不需要一直运行VSI的客户，他们觉得关闭一切，然后在需要的时候再重新启动新实例非常麻烦。

在支持暂停计费功能的VSI中，如果某个实例被暂停，直到客户重新启动该实例为止，他们都不用为CPU核心、RAM、端口速度、操作系统许可和监控付费（博客文章中表示“附加持久性存储、100 GB主卷升级和辅助IP将继续产生费用”）。

Harrington写道，绝大多数实例应该在30秒到2分钟之间重启。

该功能还处于测试阶段，因此仅在达拉斯、华盛顿、法国、伦敦和三个东南亚数据中心区域提供。