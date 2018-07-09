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微软为Azure推出了一种新的“防篡改”对象存储服务

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微软公司今天推出了Immutable Blob Storage，这是Azure平台上一种新的“防篡改”存储服务，该服务用于保护敏感数据。

来源：siliconANGLE2018-07-09 13:46:53

关键字： 微软

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至顶网软件频道消息：微软公司今天推出了Immutable Blob Storage，这是Azure平台上一种新的“防篡改”存储服务，该服务用于保护敏感数据。

微软为Azure推出了一种新的“防篡改”对象存储服务图片备注

此次推出的这项服务主要针对的是金融行业，但在其他一些企业在管理信息方面受到严格监管的行业中，可能也有潜在的用途。Immutable Blob Storage本质上是Azure现有对象存储的专业版本，带有很多附加的安全功能。

第一个独特的功能是能够配置环境，让任何人都无法删除其中的记录，包括维护部署的管理员。此选项与第二个安全设置配对，让公司可以阻止对现有文件的编辑。银行和其他受到严格监管的组织需要这类功能，以便在审计过程中证明他们记录的有效性。

微软表示，Immutable Blob Storage还提供了许多可管理功能方面的优势。该服务的价格与Azure的常规对象服务相同，而且这两个产品与另一个产品集成在一起。

微软在一篇博客文章中解释道：“同样的Azure存储环境可用于标准及不可变存储。” “这意味着IT不再需要管理复杂的单独归档存储解决方案。”

这些功能建立在从标准对象服务转移到Immutable Blob Storage的功能之上。其中包括数据生命周期管理工具，可让公司设置管理数据的策略。例如，如果某个记录在几个月内没有更改，它可以自动转移到更便宜的存储层。

微软针对行业的云产品线在不断地丰富，Immutable Blob Storage是其中最新的成员。竞争对手亚马逊网络服务公司（Amazon Web Services Inc.）和谷歌公司（Google LLC）也提供各种细分产品，让各自的平台有别于对手的产品。例如，在3月份，AWS推出了一款名为GameOn的工具，让视频游戏开发人员能够为玩家创建竞赛。

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