微软计划每年更新Dynamics 365 CRM / ERP两次

微软Dynamics 365的更新将转向和Windows 10和Office 365相同的每年两次功能更新模式。

至顶网软件频道消息：微软Dynamics 365的更新将转向和Windows 10和Office 365相同的每年两次功能更新模式。

微软在7月6日的博文透露了计划改变旗下Dynamics 365更新方式的消息。

根据新的更新计划，从今年开始Dynamics 365 Online的两个主要功能更新将在4月和10月发布，时间基本上与Windows 10和Office 365 Pro Plus功能更新时间一致。微软高管表示，其目标是使这些更新向后兼容并尽可能保持无缝，而且，可能的颠覆性新功能推出时缺省设置为关闭。

微软官员称，另外，从2019年4月的更新开始，微软将添加沙盒环境，供IT专业人员验证颠覆性更新功能用。为了帮助IT人士准备这些更新，发布说明将在每次更新之前的“几个月”发布。例如，2018年10月的Dynamics 365更新发布说明将于7月23日发布（微软商业应用峰会在此期间召开（https://www.microsoft.com/en-us/businessapplicationssummit）。

微软的博文没有提推迟功能更新的可能性，推迟功能更新令Windows 10业务用户可以选择在一段时间内不更新。笔者问过这件事，但到目前为止还没有得到回复。从今天微软的博文看Dynamics 365推迟功能更新的可能不太大，微软的博文提到：

“由于每个客户都将根据持续交付计划进行更新，因此，如果用户运行的是旧版本的Dynamics 365，用户的组织就需要更新到最新版本。”

微软官员表示，他们在5月份通知过Dynamics 365 Online CRM用户，使用v8.2的人都应该做出在2019年1月31日之前更新到最新版本的计划。运行v 7.0、v7. 1、v7.2和v8.0 Finance＆Operations Online （ERP）版Dynamics 365的客户需要在2019年3月31日之前需更新到最新版本。续版请求未到位的客户可以至2020年4月30日为止继续使用v 7.3。

微软官员表示，“我们将继续全面支持旧版本的Dynamics 365应用程序，直至上述时间范围为止。过了上述时间范围后，我们将只支持最新的通用版本。”

微软官员表示，Dynamics 365 Business Central和人才版Dynamics 365已经进入持续更新周期，因此不需要进行任何更改。

使用本地版本Dynamics 365应用程序的用户将无法获得这些每年两次的功能更新。但Dynamics 365的内部版本和联机版本都将获得定期的安全性和可靠性补丁。