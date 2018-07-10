富士康陈永正：工业互联网创造工业新机遇，七个核心一个都不能少

2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。富士康工业互联网股份有限公司董事长陈永正带来以《工业互联网创造工业新机遇》为主题的演讲。

至顶网软件频道消息：2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

富士康工业互联网股份有限公司董事长陈永正

会上，富士康工业互联网股份有限公司董事长陈永正带来以《工业互联网创造工业新机遇》为主题的演讲。他提到，工业互联网有两个重点，一个是信息化，另一个是智能化，而富士康工业互联网应该有七个核心：数据采集、智能网关、控制、传感器、联网、云处理、大数据平台、工业APP。

“其实富士康自己说自己是一个六流的公司，要做到信息化，信息流、技术、资金、人员，过程物流来进行数据，经过这六流你才能做数据分析，在这个智能化的过程里边有几个比较关键。” 陈永正说道。

关于富士康工业互联网的实践，陈永正还分享了一个实例，富士康有一条生产线，330个人要一个月生产150万个设备，富士康第一步是自动化，让所有的机器自动化流程，后来发现自动化不行，还要增加效率，于是决定利用AI采取动态生产流程，这样下来以后，一是节省了人力，从330变到30个人，二是良品率提升，从1%不良品到万分之七，三是产能提升，从150万台一个月到现在300万台一个月。

陈永正表示，富士康很愿意把这40年积累的经验和数据，跟自动化经验拿出来跟中国企业分享，帮助中国的企业升级转型。不仅如此，富士康还特别成立了一个科技服务单位，对外赋能，与产业一起成长，真正把中国制造强国的愿景实现。

以下是陈永正演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

讲到工业互联网就会提到中国制造 2025 ，或者是中国要做制造强国，国家发布的文件中很清楚提到 2045 年中国要做第一流的工业强国。根据这个精神，在去年的 12 月 8 号习近平总书记发表了重要的讲话，讲到工业互联网是实施制造强国的途径，要把数字经济和实体经济结合。我们把制造实体经济加上互联网，加上大数据，加上人工智能，这样融合，利用大数据和人工智能改变生产流程，把生产不只是信息化，因为信息化还会产生数据，再加上智能化，智能化才能达到产业升级，达到我们工业强国的目的。

随着欧洲推工业 4.0 ，我们部署了工业 4.0 信息化、智能化，一直到去年工业互联网的平台把企业内部的数据收集上去做分析，跟应用配合来支撑我们产业的转型升级，制造业的流程的优化，平台通过了工信部第一批的五个可信任平台的认证，到有六万个机器人，每四个工人有一台机器人配合，下一步我们计划机器人数量翻一番，两个工人可能有一个机器人，未来机器人跟我们的人工是一个紧密配合的状况。现在我们有六个无人工厂，富士康在今年的 6 月 8 号在上海的上交所上市，我们到现在为止三千多亿人民币，去年的营业额是三千五百万人民币，相信工业互联网会帮助公司持续降低成本，增加效率，我们在利润上面能产生的效果，在质量上产生的效果。我们特别兴奋在今年富士康集团能够分拆跟工业互联网相关的产业，在中国上市，我们根扎在中国，集团在中国四十年两有非常大的发展。

工业互联网我们到底有那些核心？第一个我们要采集数据，采集数据的设备；第二个是智能的网关，你采集了数据之后怎么样把这些数据控制起来，这个是控制方面；第三个是传感器，互联网的技术。第四个是联网，第五个是云处理，第六个是必须要有一个平台做数据分析，大数据平台。第七个我们工业 APP 。我们要做工业互联网就必须要有这七个部分。我们所积累的经验和技术是紧密结合的，我相信大家看到世界上比较成熟的工业互联网平台，不管是 GE 还是西门子，大部分都是连接自己的设备，他们是从自己的设备销售之后把设备连接起来，开始分析，再上下游相容，我们不是，我们从工业 4.0 起源的德国、欧洲的美国的设备都有，所以我们工业互联网的技术都是在各种不同的设备上收集数据，用自己产生的一些设备我们来增加工业互联网的实现。这一点我想是我们跟做工业互联网公司不一样的地方，因为我们是从最底层，从收集数据一致到上面的分析，到上面的平台，我们自己的设备有自己的体验，我们跟不同的设备部门连接，我想这是工业互联网公司跟其它的平台最大的差别就在这儿。

那么这里讲到一个比较具体的，有各种的设备你如何收集设备，如何收集数据和传输，因为在工业方面传输也是一个问题。如果有工厂自动传输的 ATP ，传送的车辆，如果说车辆跑快了，数据会跟不上，所以在未来，尤其是过去联网的设备不那么多，你把设备用线拉一拉，那么未来不一样，未来我们希望工业互联网普及以后，工厂里边所有的数据都是互联。一般的数据不行，必须要设置工业的网络。我们也开展自己的 5G ，所以工厂的网都是要用 5G 的网络，用自己的工厂自有的网络来做，频率可能还要用一些工厂专有的一个频率，或者是公共的频率来做工业互联网。所以这一点我们一方面跟中国移动合作，中国移动是我们上市时候的战略投资，另外一方面我们要用现有的公共的网络 5G ，未来可能还有私有的 5G 网络。

上来到了数据的分析，决策，这里边有大量的数据发生在这里。再来就是工业互联网的应用，这里我举一个例子，我们在富士康有一条生产线，三百个人来运营这个生产线，一年要做 150 万的设备， 330 个人要一个月时间生产 150 万个的设备。第一步是自动化，所有的机器自动化流程，后来发现自动化不行，还要增加效率，所以又利用人工智能采取动态的生产流程，生产流程不是固定的，是可以有不同的轨道，有不同的程序，每一天或者是及时按照我们大数据也会更改生产的流程，这样做下来以后，第一个人员减少了 89% ，从 330 变到 30 个人，基本上没有工人了，这 30 个人是工程师做维护做监控的，做改变流程的。第二个我们的质量，从 1% 的不良品一直到万分之七的不良品。第三个更厉害的是，我们从过去一个月 150 万设备的生产到现在一个月实现三百万。做这条线不容易，因为它最后打包装箱，由机器人来做，非常的不容易，我们花了一年的时间来做，这代表着什么呢？代表着工业互联网及时在我们内部来做都还有一个十年的时间。我们富士康集团里边在不同的生产流程，不同的产生上面都有机会一步步往前走，都有机会做到所谓工业互联网达到降低成本，提高质量的这样一个功能。所以我们对未来是有底气的，可以说工业物联网的确可以让我们实现中国是一个制造强国的目标，产业升级的确是可以做到这一步的。

我们讲工业互联网讲了两个重点，一个是信息化一个是智能化，为什么要拿这个来讲，我们看下面，其实富士康自己说自己是一个六流的公司，要做到信息化，信息流、技术、资金、人员，过程物流来进行数据，经过这六流你才能做数据分析，在这个智能化的过程里边有几个比较关键。

刚才我讲到了物联网平台，我也讲到了大数据和人工智能，但是还有一个非常重要的就是影像识别，我们开始用影像来做大量的数据采集，其实很多时候是用工业控制器所产生的离散的数据不能足够再做进一步的数据的质量分析。我们举个例子，我们面板出产的时候是用很高的质量来看是哪一个面板是有坏的，不良的电，以前都是用人看，一个人看两个月眼睛就坏掉，现在用高准晰度来看，很多精确的工具你不知道确切状况怎么样，但是你有海康卫视来看的时候其实它有很多的方面需要改进。我们跟海康签订了一个协议就是做这方面，我们希望把六流用数据做。富士康因为我们买了集团，我们买了夏普，夏普是百年老店，我们占 70% 的股份，就是做的 8K 技术，从摄像机，从 8K 面板、以及高效能的运算，我们必须要有大量的运算能力来处理 8K 的视频，这个我们富士康都有这个技术，所以未来工业互联网应用在 8K 上面可能是非常关键的，就是在影像的识别方面。

我总结一下刚才我讲的三个网，工业网、物联网还有互联网，这三个网，六流就是我们公司的信息流，配合我们的工业网关收集，以及九个的应用，产生我们自己工业互联网的应用，这等于是富士康集团，或者说是工业互联网我们一直在致力于做的事情。

下一步上市以后，我们会碰到一个大家都会遇到的问题，下一步要做什么？这个其实在跟我们上市的时候，上市之前国家对我们的期望，富士康能够把我们这四十年积累的经验和数据，跟自动化的经验拿出来跟中国的企业分享，能够帮中国的企业升级转型。

在我们上市公司里边除了与工业互联网相关的设备跟分析以外，我们特别成立了一个科技服务的单位，那这科技的单位就是要对外赋能，所以我们在工业互联网实施的第一步就是把我们自己的内部做好，我刚才讲到生产线，我们目的就是希望我们公司 80% 、 90% 的生产线都是这样，目前可能只有 20% ，我们还会先前走，上下游我们有四到八万的供应商，我们会把供应商打通，再下来就是中小企业，就是把我们的经验总结成一个很简单的网关或者是传感器，做一个能使中小企业使用的东西，这就是我们看到的未来的发展。