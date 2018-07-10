工信部李冠宇：大数据产业逐步向有序多元的方向发展，但仍存在挑战

工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇做会议致词。他指出，目前，我国的大数据产业发展迅猛，产业政策持续完善，但同时大数据发展还面临着一系列的困难和挑战。

至顶网软件频道消息：2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇

大会现场，工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇做会议致词。他指出，目前，我国的大数据产业发展迅猛，产业政策持续完善，各地方出台了与大数据相关的文件，在多方的共同努力下大数据产业多层次协同推进的机制基本形成，大数据数据处理系统取得突破，大数据领域的专利公开量约占40%。国内一些企业已经拥有数据应用能力。大数据产业发展逐步向有序多元的方向发展，但同时大数据发展还面临着一系列的困难和挑战。

以下是李冠宇演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

尊敬的各位领导，各位来宾女士们先生们大家上午好！盛夏的蓉城热情似火，非常高兴参加2018年中国（成都）电子信息博览会暨中国大数据应用大会，我代表软件服务司对大会的召开表示热烈的祝贺。

当前以大数据为代表的信息技术迅猛发展，影响着生活的各个方面，极大的促进了社会效率提升，管理的变革。大数据成为了决定未来现代化的关键要素，催生出的新经济的新形态，党的十九大报告提高要发展人工智能与实体经济深入融合。习近平总书记强调要加快建设数字中国，构建以数字为要素的数字经济，数字经济大数据成为关键要素，大数据和数字经济深度融合将成为发展的。

我国的大数据产业发展迅猛，产业政策持续完善，各地方出台了与大数据相关的文件，在多方的共同努力下大数据产业多层次协同推进的机制基本形成，大数据数据处理系统取得突破，大数据领域的专利公开量约占40%。国内一些企业已经拥有数据应用能力。大数据产业发展逐步向有序多元的方向发展，同时我们看到大数据发展还面临着一系列的困难和挑战，一是大数据产业的统计体系还不健全，缺乏统一标准，亟待加强引导，二是数据开放共享水平有待进一步提高，特别是跨部门，跨行业的数据共享仍不顺畅，产业链条不完善等。

作为大数据行业的主管部门，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻中国大数据实施战略，切实抓好大数据产业发展全面提升我国大数据的技术支撑能力和价值挖掘能力，推动制造业加速向网络化、智能化发展。一是引导区域大数据发展布局，促进区域大数据的创新创业，和合理的产业布局布局，繁荣大数据生态。二是强化大数据技术创新及增强发展的内生动力，持续开展大数据产业发展试点示范，突破大数据共性关键技术，形成技术先进的完备体系。大数据驱动的颠覆性应用模式探索等重大基础前段布局。三是大数据引领智能制造加速制造业转型升级，建设面向不同的行业的资源聚合的应用平台，加快推进工业大数据发展，聚焦重点领域，质量分析、设备预测性维护等不同场景开展大数据分析的软件。云端制造等新型的制造模式。四是加强大数据安全治理，不断完善大数据法规制度，加强大数据安全技术产品的应用，增强关键技术设施的防护能力。管理的机制和标准，强化重要数据的安全和个人信息保护。

各位来宾，今天云集了各方面的专家学者、产业领袖、应用主管为社会各界提供交流平台，希望我们能够共同携手推动大数据产业发展，推动数字中国建设，以新发展推动新辉煌，最后预祝本次大会取得圆满成功，谢谢大家！