微软为Windows Server 2008、SQL Server 2008用户提供免费延长支持服务

随着Windows Server 2008和SQL Server 2008支持截止日期的临近，微软为用户提供了一个能够继续获得安全更新的新选项：将工作负载转移至Azure。

微软正在为Windows Server 2008和2008 R2以及SQL Server 2008 和 2008 R2的用户提供一种新的方法，能够在官方支持期结束后，免费继续获得安全更新。

但这有一个条件：用户必须将工作负载迁移到Azure云上。但对于一些用户来说，这可能是一个可行的选择。

SQL Server 2008和2008 R2的延长支持将于2019年7月份结束，而Windows Server 2008和2008 R2的支持将于2020年1月份到期。在此之后，微软将不再向用户提供这些产品的安全补丁，除非他们购买定制支持合约——或者如果他们同意将这些产品中的工作负载移至Azure中。

微软今天（7月12日）宣布了新的迁移到Azure的选项，这个时间点正卡在下周的微软Inspire合作伙伴大会之前，因为该公司预计这一举措对于其云解决方案供应商（Cloud Solution Providers）来说，是一个潜在的机会。

以下是新的延长支持选项的工作方式。同意将其在Windows Server 2008/R2和/或SQL Server 2008/R2上的工作负载迁移到Azure的客户将免费获得三年额外的安全更新（因此，Windows Server的支持期延长到了2023年1月，而SQL Server的支持期延长到了2022年7月）。客户无需向微软展示任何类型的迁移计划就可以进行这笔交易，如果他们购买定制延长支持协议就不是这样了，他们需要拿出迁移到期产品的时间表。

Azure的企业副总裁Julia White表示，那些到了Windows Server 2008/R2和SQL Server 2008/R2延长支持期结束时仍然无法或者没有做好准备的用户仍然可以选择购买定制延长安全更新，费用大约是这些产品许可证费用的75%，和产品以往对这些协议的收费水平保持一致。

选择采用免费、移动到云端选项的客户也可以将他们的Windows Server / SQL Server工作负载移动到Azure Stack，这是微软Azure的内部部署版本，如果他们更愿意采用这种方式的话。

一旦三年的免费支持期结束，客户有几种可能的选择能够继续获得支持。他们可以升级到更新版本的Windows Server和/或SQL Server。他们也可以将他们留在云端的工作负载放在虚拟机和/或将他们的应用程序放在容器中，并且从那里获得更新。

这种新的基于云的延长支持选项正在取代微软两年前推出的计划，该计划旨在为Windows Server 2008 / R2和SQL Server 2008 / R2的用户提供另一种在支持结束前获得更多时间的方法。

微软是从去年开始推出这种选项的——Windows Server Premium Assurance and SQL Server Premium Assurance——可以在目前的十年支持期结束后，为这些产品增加六年以上的支持。微软的官员们表示，任何购买Premium Assurance的用户都将得到保障，并会被给予新的、基于云的支持延长选项，因为Premium Assurance计划将停止。