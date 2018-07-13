微软为旗下Azure Data Box磁盘设备添加新的SSD磁盘选项

在旗下Inspire合作伙伴会议召开一周之前，微软昨天（7月12日）宣布在预览版里新增Azure Data Box Disk。Data Box Disk是个基于SSD磁盘的选项，专为重复或一次性数据迁移而设计，最高可达40TB。

Microsoft正在扩展旗下Azure Data Box数据传输设备的功能。

Azure Data Box与亚马逊的Snowball是竞争对手，主要是帮助用户更快、更安全地将数据迁移到Azure。微软是在去年秋天推出Azure Data Box及附加服务预览程序的。

在旗下Inspire合作伙伴会议召开一周之前，微软昨天（7月12日）宣布在预览版里新增Azure Data Box Disk。Data Box Disk是个基于SSD磁盘的选项，专为重复或一次性数据迁移而设计，最高可达40TB。

对注册Data Box Disk预览感兴趣的读者可浏览此网页http://aka.ms/announcingdataboxdisk。

微软还宣布正在将Azure Azure Data Box预览版的可用性扩展到包括欧洲和英国在内美国以外的新地区。

微软同时还宣布推出两款新的Azure服务：Azure虚拟WAN和Azure防火墙。

Azure执行副总裁Jason Zander在一篇关于即将到来的服务的新博文中表示，“我们不是将云添加到您的网络中，而是将您的网络添加到云中，并会使用云原生网络安全服务来保护它。”

Azure虚拟WAN旨在使连接Azure及通过Azure更容易。用户可以使用该服务将自己的分部机构相互连接到Azure，服务可用于将流量的路由选择设为虚拟设备（如防火墙和Azure网络安全服务）。 Azure防火墙是一种旨在保护Azure虚拟网络资源的安全服务。