前瞻：微软Inspire 2018即将揭秘的10大公告

专注于合作伙伴

在微软全面实施组织和薪酬变革的一年之后,微软向合作伙伴展示了积极的成果,并宣布了下一步计划的最新细节。在拉斯维加斯举行的Inspire 2018合作伙伴大会即将拉开帷幕,微软也广泛更新了其产品和合作伙伴计划,产品更新涵盖Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和其他业务应用。合作伙伴计划更新方面,主要是帮助渠道合作伙伴专注于提高盈利能力,以及加速合作伙伴和微软销售人员之间对解决方案的联合销售,微软渠道负责人Gavriella Schuster在一篇博文中这样表示。

微软透露,迄今为止微软与合作伙伴共同的销售金额已经接近50亿美元,并且自去年Inspire大会以来已经为合作伙伴提供了价值超过100万个的客户线索。微软还表示,现在微软总共有72000个云合作伙伴,云解决方案提供商(CSP)收入同时比增长了234%。规模达到50亿美元的合作伙伴销售“是一个良好开端,但这只是开始,”Schuster在吹风会上这样表示。

下面,我们来看看在Inspire 2018之前我们收集到的微软10大公告。

整合的合作伙伴到合作伙伴解决方案

微软One Commercial Partner部门企业副总裁Schuster在6月接受采访时表示,微软将依靠自己的Marketplace给合作伙伴带来更多机会,并让AppSource成为合作伙伴与微软联合销售的“一扇大门”。因此,微软即将推出旨在帮助渠道开展业务的新Marketplace功能,其中包括集成的合作伙伴到合作伙伴解决方案。

Integrated Partner-to-Partner可以让多个合作伙伴解决方案整合到一起,再加上系统集成商提供销售和部署方面的帮助,整合到单一产品中,列入微软Marketplace中供客户查找。目前Marketplace中已经有一些合作伙伴到合作伙伴的解决方案,包括ISV Cloudera、Qlik和Trifacta,以及系统集成商Bardess。

在Azure Marketplace中扩展定制报价功能

Partner-to-Partner解决方案并不是微软帮助合作伙伴发展业务的唯一途径。微软还透露,正在扩大Azure Marketplace的定制报价。通过定制报价,合作伙伴可以与客户私密地共享解决方案,满足他们独特的购买需求。Schuster表示,更好的购买体验是帮助合作伙伴与微软促成更多销售的关键。

定制报价还可以让合作伙伴摆脱标准定价,并为特定客户提供定制折扣,微软Azure副总裁Charlotte Yarkoni这样表示。

通过商业应用获得新的资源和新的激励措施

微软希望通过业务应用如Dynamics 365和Power BI来提升合作伙伴能力。对于新手来说,微软现在让合作伙伴可以免费访问Dynamics学习环境,提供大量自助技术和销售资源(以前需要付费)。微软还启动了一项为期四天的面对面训练营计划,面向那些可得到FastTrack机会的合作伙伴解决方案架构师。为了帮助合作伙伴改善业务决策并跟踪他们的成功情况,微软将为合作伙伴提供基于遥测的业务洞察力,让他们能够了解其部署环境的性能和稳定性。

微软还加强了对合作伙伴的激励措施,以提高业务应用的盈利能力。微软宣布,2019财年的激励措施将让合作伙伴在商业应用新客户中获得10%-5​​0%的收益。微软还将其面向云使用和业务应用程序席位采用的激励方案提高了一倍,微软表示这将让他们保持与竞争对手的同等水平或者更高。此外,微软还将在Dynamics中推出现场共同销售激励措施——这项措施是去年微软针对Azure公布的。在这些激励措施下,微软销售人员在与ISV合作伙伴共同销售时,将获得2倍的配额返回。

高级专业化

因为专业化可以成为提高合作伙伴盈利能力的一个关键因素,所以微软即将推出超过现有Microsoft Gold的更高级专业能力,以帮助合作伙伴实现差异化。微软目前推出的高级专业技术包括现代Modern Workplace(包括威胁保护、信息保护、GDPR、电子发现、身份和访问管理等服务); Biz Apps(包括Dynamics 365 for Sales、Dynamics 365 for Customer Service和Dynamics 365 for Field Service等服务);App and Infrastructure(包括SAP on Azure、Azure Stack、云迁移、备份和灾难恢复,Linux on Azure、高性能计算和网络);Data and AI(包括机器学习、认知服务、数据库迁移、数据仓库、大数据、Linux和物联网服务数据库等服务)。

Azure Expert MSP

Schuster表示,为了帮助合作伙伴脱颖而出,微软将为合作伙伴推出一个全新的计划,展示在Azure上交付一致的托管服务方面的最高能力和技能水平。

这个名为Azure Expert Managed Service Provider的计划是从今年年初开始作为一项试点计划实施的,现在包括一组经过Microsoft认真审查的Azure MSP。该计划要求有多个客户参考,每年必须由第三方进行为期两天的严格审核,并且每年反复进行,以便让合作伙伴更好地帮助客户进行云迁移项目,微软Azure企业副总裁Corey Sanders这样表示。

如今,已经有超过30个Azure Expert MSP合作伙伴,包括New Signature、Capgemini、Infosys和Tata。

进入市场的福利套餐

微软表示,微软也在寻求帮助合作伙伴建立一个更具针对性的营销实践,今年晚些时候,经过认证的合作伙伴可以根据业务重点选择四种福利方案。

合作伙伴可以选择的包括:Modern Workplace,该产品包是针对那些在Microsoft 365上交付服务的合作伙伴;Apps and Infrastructure,针对那些在微软堆栈上构建和提供服务的合作伙伴;Artificial Intelligence,针对那些专注于PowerBI和SQL Server解决方案的合作伙伴;Business Applications,针对那些在Dynamics 365上构建服务的合作伙伴。

面向Azure的新应用和技术

微软公布了几项将通过渠道提供的新云应用和新技术。首先是Azure Data Box Disk,是从去年推出的Azure Data Box中剥离出来的。与之前的产品不同的是,Azure Data Box Disk是一种基于SSD磁盘的选项,企业可以使用移动到Azure的数据(无论其位于何处)。微软Azure执行副总裁Jason Zander表示,该产品非常适合高达35 TB的重复或一次性数据迁移,或来自多个远程分支机构或办公点的数据传输。

另一项新技术Azure Firewall是一种云原生网络安全服务,可保护Azure虚拟网络资源。该产品具有高可用性,具有不受限制的云可扩展性,可用于集中创建、实施和记录应用和网络连接策略。Azure Firewall策略可以与客户的DevOps模型完全集成,帮助企业满足合规性要求。

此外微软还推出了Azure Virtual WAN,这项网络服务让企业优化分支机构之间的连接,并且使用最后一英里互联网连接到Azure。用户还可以在Azure中构建“中心和辐射”网络,将流量路由到虚拟设备,包括防火墙和Azure网络安全服务。

Microsoft 365更新

这个在Inspire 2017大会上推出的Microsoft 365套件将Office 365、Windows 10、设备管理和安全性整合到一个针对企业的全面产品中。在Inspire 2018上,微软将推出Office 365套件中的一个应用——Microsoft Teams协作应用,现已作为免费版本提供。免费版Teams最多可以为300人提供服务,并提供无限的聊天、视频和音频呼叫、以及文件存储。

关于Microsoft 365的其他更新,微软还推出了一项Workplace Analytics新功能,利用来自Office 365的数据来帮助团队“发现诸如满足过载、最小化工作时间或高工时工作量等挑战”。该功能将作为Office 365中的一项小功能提供给用户,可以给用户发出提示,例如在下班后不向同事发送电子邮件,或在你日程安排繁忙时将会议委派给同事。

与此同时,Microsoft Teams用户现在也可以按需发布事件,这些事件既可以实时查看,也可以作为录制内容查看。微软表示,这些事件的范围很广,从网络摄像头流到高质量的正式事件。

更多更新:Azure IoT、Power BI和Windows Server

微软还公布了软件即服务物联网解决方案Azure IoT Central的更新,该解决方案将引入对Power BI和Microsoft Flow的支持,以实现实时智能的可视化。此外,云解决方案提供商合作伙伴现在可以在订阅产品中加入Azure IoT Central应用配置和管理功能。

其他关于Power BI的新闻:微软称Power Query现在可用于在Power BI网络服务中获取和集成大数据。这些功能将在7月份的预览版中推出,会让连接和管理不同数据源变得更轻松。

同时,随着微软将在未来几年内终止对Windows Server和SQL Server 2008/2008 R2的支持,微软称将为那些想把工作负载迁移到Azure的客户免费延长安全更新的时间。

新的合作伙伴手册

为了帮助合作伙伴在新领域进行实践,微软正在扩展其免费手册库,新增了两个手册。其中一个是“云迁移和现代化”手册,以及与Inspire 2018相关的题为“通过SaaS开展您的ISV业务”手册。其他手册还包括云应用开发、AI实践开发、安全实践开发、云基础设施和管理。微软称,这些手册旨在成为开发和管理云实践的蓝图。