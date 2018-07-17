通用和微软扩大云联盟力推工业物联网

通用电气和微软今天宣布，计划在几个重要领域更紧密地围绕云计算展开合作，旨在推动连接设备的快速普及。

至顶网软件频道消息：通用电气和微软今天宣布，计划在几个重要领域更紧密地围绕云计算展开合作，旨在推动连接设备的快速普及。

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此举是建立在2016年双方达成的云合作伙伴关系之上。通过这次合作，通用将采用微软的Azure来托管其基于云的Predix平台，该平台让工业企业能够分析来自互联网设备和传感器的各种数据。

作为合作的一部分，通用计划在Azure上实现产品“标准化”。该计划有几个要素，最重要的就是在各种产品之间创建实现新的集成。

通用Predix将与多项Azure服务“深度集成”，包括用于管理连接设备和执行数据分析的平台内置工具。另一个产品是PowerBI，也就是微软的商业智能服务。通用将探索把Predix与工具本身以及微软合作伙伴提供的自定义PowerApps模块连接起来。

通用和微软甚至可能将Predix带到本地数据中心内。除了PowerBI之外，通用和微软还将考虑将Predix平台与Azure Stack配合使用，使企业能够在私有数据中心运行核心的Azure服务。

此举也更多是以业务为主导的。通用将与微软建立联合的市场营销计划，其中就包括一个共同销售项目，以及将某些内部应用迁移到Azure，包括其诊断中心和内部制造团队使用的内部Predix部署。

特别是后者可能意义重大。通用指出，将把“广泛的IT工作负载和生产力工具”迁移到Azure，这一点值得注意，因为通用去年将竞争对手AWS作为内部应用的首选云提供商。 通用当时表示，它在AWS上运行了超过2000个工作负载。

这次双方扩大合作标志着微软的一次巨大胜利。通用表示，光是其内部Predix部署就包含了数PB的数据，客户和合作伙伴更是在这个平台上构建了数千个应用。所有这些都应该转化为微软的重要云收入，特别是考虑到与通用合作将创造新的市场推广机会。