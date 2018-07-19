微软联手沃尔玛打造云联盟 矛头对准亚马逊

沃尔玛百货公司将其基础设施的关键部分转移至微软Azure上，并微软合作开发人工智能软件，这一新的合作伙伴关系将矛头直接对准了他们共同的竞争对手亚马逊。

至顶网软件频道消息：沃尔玛百货公司将其基础设施的关键部分转移至微软Azure上，并微软合作开发人工智能软件，这一新的合作伙伴关系将矛头直接对准了他们共同的竞争对手亚马逊。

两家公司对这次合作背后的动机直言不讳。微软首席执行官Satya Nadella在华尔街日报采访时表示，与亚马逊的共同竞争“绝对是这次合作的核心”。

在这份为期五年的合作协议下，微软的工程师将进驻沃尔玛办事处，支持基于微软Azure的联合项目。根据华尔街日报援引一位未透露姓名的高管称，目前正在考虑中的一个项目可能会涉及到开发一个新系统用于与供应商共享产品销售数据。

人工智能和连接设备也将发挥核心作用。沃尔玛在与微软的联合声明中称，计划使用Azure的机器学习服务来优化运营的各个部分。沃尔玛提到，提高供应链效率和减少食品冷藏装置使用的能源数量，是两个潜在的重点领域。

我们看到这些计划中的项目只是沃尔玛采用Azure的一个方面。零售巨头沃尔玛还计划将其电子商务网站的“重要部分”、Sam's Club在线店面、以及数百个现有应用迁移到Azure云平台上。Jet.com是2016年沃尔玛以33亿美元收购的在线购物门户网站，现在也已经运行在Azure之上。

此次合作将使微软成为沃尔玛加大与亚马逊竞争力度的重要合作伙伴。这家零售巨头致力于在电子商务市场中占据更大的份额，不止在美国，还有国外。沃尔玛今年早些时候以惊人的160亿美元收购了印度最大的电子商务供应商Flipkart Group多数股权，有报道称沃尔玛的报价超过了亚马逊。

最重要的是，除了Azure之外沃尔玛还将在内部采用微软的Office 365。沃尔玛称，将分阶段部署推出这个生产力套件，以实现员工之间更好的协作。

亚马逊是全球最大的在线零售商，收购了Whole Foods Markets并开设了几家自己的实体商店，如今对于一些大型零售商使用来自竞争对手的云服务并未做出回应。当然有很多零售商选择了AWS，但也有像沃尔玛这样的考虑其他选择，给AWS竞争对手Azure提供了一个机会，因为后者试图削弱AWS在云计算领域的主导地位。

其他领域的竞争也在加剧。今天，AWS宣布扩大与三大娱乐公司的合作关系，而上个月底Google刚刚宣布上线一个新的洛杉矶云计算区域，以及新的数据库功能专门针对内容管理。

虽然沃尔玛与微软的合作关系肯定会涉及很多方面，但明显有一个缺失：沃尔玛的无收银员实体商店计划。华尔街日报援引沃尔玛商务负责人Marc Lore的话说，沃尔玛没有在该项目中使用微软的技术。然而，鉴于路透社最近的报道称双方已就此领域的合作展开了谈判，这个情况可能会有所变化。

商店自动化是沃尔玛的一个优先项目，主要针对亚马逊在主要城市开设无收银员商店的举措。据报道称，沃尔玛已经开始就这一问题与微软展开谈判，微软也从中看到了机会。