谷歌开放云市场接受外部Kubernetes应用

开源Kubernetes软件让容器中管理应用变成一种可能，是一种在不同类型计算机和云上运行软件的方法。但最初在运行Kubernetes的计算机集群上部署应用仍然需要大量手动工作。

至顶网软件频道消息：开源Kubernetes软件让容器中管理应用变成一种可能，是一种在不同类型计算机和云上运行软件的方法。但最初在运行Kubernetes的计算机集群上部署应用仍然需要大量手动工作。

这就是谷歌希望解决的问题，今天谷歌推出了自己来自于应用Marketplace的外部Kubernetes应用。作为Kubernetes的最初开发方，谷歌称自己是第一家提供这种即插即用、生产就绪型Kubernetes应用的云提供商。

现在，企业可以在Google Cloud Platform Marketplace（以前称为Cloud Launcher）上找到一系列应用（目前是一些小的应用），这样企业就可以在GCP、Google Kubernetes引擎、本地数据中心或其他云上快速部署Kubernetes集群。

谷歌工程总监Jennifer Lin在接受采访时表示，“我们已经看到了很多企业客户对此的关注，他们正在加速采用云计算。”其中很多企业一直在使用虚拟机或在软件中模拟的计算机，但是现在向软件容器的过渡是很普遍的，这使得应用可以在多种计算机系统和云上保持不变运行。我们把重点放在云优先和容器优先。”

目前预先打包的商业应用来自Aqua Security Software；Couchbase、DataStax、Aerospike等数据库提供商；Neo4j、GitLab托管应用；Kasten针对存储。

此外还提供了很多开源Kubernetes应用，包括WordPress；Cassandra、Memcached和Elasticsearch等数据库；Pivotal提供网络；Nginx Web服务器；Apache Spark提供分析。

Lin表示，后续还会支持更多企业，包括很多或者大多数目前在Cloud Launcher上的数百个企业。她说：“我们还有很多尚未公开。有很多企业感兴趣。”

尽管谷歌已经提供了托管的Kubernetes Engine服务，但这次谷歌是想通过Marketplace内部的点击、甚至是谷歌云外的其他Kubernetes集群，让应用更容易部署。

一个好处是，这使得计费和应用许可变得更简单，因为是通过GCP为使用应用计费的。Lin表示，这对于那些希望在单一协议中使用云服务的客户、以及那些通常没有专门计费专家的软件合作伙伴，特别是跨多个云和本地数据中心，这两点都是很吸引人的。

此外，谷歌表示已审查过这些应用，包括扫描漏洞和验证身份。

下周即将举行年度Google Cloud Next大会，预计谷歌将在这次大会上推出其他新技术，让更多大型企业将其计算工作负载转移到谷歌云中。