微软第四财季业绩抢眼，商业云收入达到了69亿美元

微软绝大部分的业务部门表现都很好，公司年收入超过了1100亿美元。

至顶网软件频道消息：微软第四财季的表现轻松超出预期，其商业云收入达到了69亿美元，比去年同期增长了53%。

像最近几个季度一样，微软的业绩显示出该公司已经火力全开。该公司报告第四季度的净收入为89亿美元，即每股1.14美元，营业收入为301亿美元，与去年同期相比增长17%。本季度非GAAP收入为每股1.13美元。

华尔街预计第四财季每股盈利为1.08美元，营业收入为292亿美元。

首席执行官萨提亚.纳德拉表示，该公司在云计算和边缘计算领域的投资取得了成效，微软今年的营业收入超过了1000亿美元。该公司最近还收购了GitHub。

关于微软这个财季最令人惊讶的事情可能是该公司没有给出商业云的年化运营收入，这个值现在应该已经超过了270亿美元。Azure的营业收入比去年第四财季增长了89%。

这是商业云的一些数据：

按部门划分，微软的生产力和业务流程部门第四财季收入为97亿美元，比去年同期增长13％。Office商业产品和云服务收入增长了10％，消费者Office增长了8％。

微软在第四季度结束时拥有3140万Office 365消费者订阅用户。LinkedIn的营业收入增长了47％。而Dynamics的产品和服务销售额增长了11％。

智能云部门第四财季的营业收入为96亿美元，比一年前增长23％，个人电脑销售额上涨至108亿美元。

Surface收入比一年前增长了25％。

对于2018财年，微软报告的净收入为166亿美元，即每股2.13美元，营收为1104亿美元，同比增长了14％。微软2018财年在研发上投入了147.3亿美元。