谷歌、Facebook、微软和Twitter推开源计划 以释放用户数据

谷歌、Facebook、微软和Twitter正式启动了名为Data Transfer Project的项目，以提供在线平台之间迁移数据的工具。他们认为，更容易切换服务，能够在为消费者提供更大灵活性的同时，让供应商可以在更公平的竞争环境中展开业务。

世界上最大的四家科技公司正在合作开发一项新的开源计划，旨在让网络更具竞争力。

谷歌、Facebook、微软和Twitter正式启动了名为Data Transfer Project的项目，以提供在线平台之间迁移数据的工具。他们认为，更容易切换服务，能够在为消费者提供更大灵活性的同时，让供应商可以在更公平的竞争环境中展开业务。

来自谷歌的两位工程师Brian Willard和Greg Fair在博客文章中详细介绍了该项目背后的愿景。“这个被称为‘数据可移植性’的想法让人们可以更好地控制他们的信息，并促使我们开发出优秀的产品，因为我们知道他们可以随时收拾好离开我们。从服务方面来说也将受益，因为服务提供商可以参与竞争让用户更轻松地迁移数据。”

从很多方面来说，Data Transfer Project是现有谷歌和很多Web公司提供的数据导出工具的一个演变。这些工具让用户能够轻松下载照片等内容，但通常不会提供将文件移动到其他服务中的简单方法。迁移联系人、日历条目以及其他与特定平台绑定的信息，都是很困难的。

Data Transfer Project项目旨在通过使企业能够在其平台之间实施信息“适配器”来应对这一挑战。目前，有七家厂商提供该服务，包括谷歌、微软、Twitter、Flickr、Instagram、待办事项应用程序Remember the Milk、以及最近收购了Flickr的照片共享公司SmugMug。

参与该计划的技术巨头们也发布了一份白皮书，指导其他公司建立属于自己的适配器。为了交换信息，两家企业必须同意允许其服务之间的内容转移，并要求个人独立地验证每个帐户。当一个人移动他们的数据时，所有东西都需要使用唯一的加密密钥进行加密。

谷歌公司工程师Brian Willard和Greg Fair写道：“所有证书和用户数据都将在传输和静止时加密。该协议使用一种完美的前向保密形式，每次传输会生成新的唯一密钥。此外，该框架允许合作伙伴支持他们所选择的任何授权机制，这使合作伙伴能够在授权帐户时利用其现有的安全基础架构。”

Data Transfer Project项目正在积极开发中，这意味着能够像最初预想得那样轻松切换在线服务之前，可能还有很长一段路要走。此外，还有很多是取决于顶级网络公司支持内容迁移的程度。最终实施该技术的一些公司可能仅限制对某些信息或服务的支持。此外，苹果公司显然没有参与该计划。

值得注意的是，几乎肯定这不仅仅是一次利他的举动。欧盟于5月生效的通用数据保护条例中包含了数据可移植性权利，因此尽管一些参与者长期支持这一概念，但大公司之间的协议无疑受到对谁拥有数据日益关注、以及人们对数据的控制程度的影响。

无论如何，该计划得到了科技行业最具影响力的四家公司的支持，这将大大推动行业对这一项目的兴趣。目前该小组已经为Data Transfer Project上线了一个专门的网站，并在GitHub上发布了源代码。