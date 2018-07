微软预览了今年10月份即将发布的Dynamics 365新功能

微软今天为该公司即将于2018年10月份到来的Dynamics 365 ERP和CRM应用程序发布给出了一份238页的发布说明。

至顶网软件频道消息: 微软今天为该公司即将于2018年10月份到来的Dynamics 365 ERP和CRM应用程序发布给出了一份238页的发布说明。

微软的高官们上个月表示,该公司正在接近Dynamics 365 Online每年两次的更新计划--分别在四月份和十月份,这与目前每年两次的Office 365 ProPlus和Windows 10的功能更新的时间大致相同。该公司官方表示,Dynamics 365的秋季更新将在2018年10月到2019年3月之间推出。

该公司官方最近透露,他们计划在该公司在西雅图召开的商业应用峰会(Business Applications Summit)上发布这些说明,该峰会于今天--7月23日开幕。

即将到来的10月更新包括针对核心Dynamics销售(Sales)、市场营销(Marketing)、客户服务(Customer Service)、门户(Portals)、全渠道互动中心(Omni-channel Engagement Hub)、现场服务(Field Service)、项目服务(Project Service),社会参与(Social Engagement)、财务和运营(Finance and Operations)、人才(Talent)、零售(Retail)和业务中心(Business Central)产品与服务的一百多个增量更新。

微软官员在今天上午的主题演讲中展示的新的Dynamics 365 AI for Sales应用程序旨在帮助销售团队使用技术,例如呼叫情绪分析和有关风险交易的警报,以便采取主动行动。此应用程序将于2018年10月公开预览。

该公司正在继续致力于将Dynamics 365同微软Teams、SharePoint、LinkedIn、微软Stream视频平台、Azure、Azure IoT Central、Outlook等产品更紧密地结合在一起。

Dynamics 365 Sales与Teams、LinkedIn InMail关系分析以及潜在客户预测评分的集成将于10月份提供公开预览。微软Teams和Dynamics 365 for Sales之间集成的预览将于今年10月份推出,LinkedIn和Dynamics 365 for Marketing、Skype和微软Stream以及Dynamics 365 for Talent之间的深度集成也将在10月份推出。

微软还在继续强调其HoloLens增强现实眼镜对该公司业务应用程序的适用性。官方正在计划将同Remote Assist和Layout的集成作为2018年10月更新的一部分推出,前者是微软新的免提视频通话产品,而后者允许空间规划人员设计他们的空间。

该公司还将继续推进其更新的通用数据服务(Common Data Service),该服务是2018年10月发布的"Power Platform"的一部分。