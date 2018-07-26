微软开始提供Office server 2019公开预览版

微软于7月24日推出Exchange Server 2019和Skype for Business Server 2019的预览版。这是微软Office服务器产品的下一个内部部署版本，也是2016的后续版本。

微软于7月24日推出Exchange Server 2019和Skype for Business Server 2019的预览版。这是微软Office服务器产品的下一个内部部署版本，也是2016的后续版本。

去年秋天，微软公司官员表示，预计这些服务器产品（2019版）将于2018年（日历年）年底前全面上市，在今年上半年的预览版发布之后（服务器预览版延后了一个月才推出）。

据悉，Office 2019服务器版本应该能够在Windows Server 2016或2019上运行。这点已经向微软请求确认，但是到目前为止还没有得到回复。Windows Server 2019目前也处于预览阶段，预计将于2018年10月左右全面上市。微软公司的官员们表示，Exchange Server 2019将安装在Windows Server 2019 Core上。

下面是每一款即将推出的服务器产品的新功能介绍：

Exchange Server 2019添加了更新的搜索（由Bing提供支持）和更新的日历功能，包括“不转发”和“简化日历共享”。

Skype for Business Server 2019增加了对混合支持的改进，还有一些新的功能，包括Cloud Voicemail、Cloud Org Auto Attendant、Cloud Call Data Connector和Streamlined Migration to Teams。

SharePoint Server 2019将带来更“现代”的界面、改进过的性能和规模、简化的管理以及更深入的SharePoint Framework集成，正如微软的高管们在今年早些时候透露的那样。据说预览版现在还没有开始提供，但是“很快”就会提供。

Project Server 2019，具备了SharePoint Server 2019提供的协作能力，增加了性能和可伸缩性方面的改进，更新了报告，并支持一个编程接口扩展集。预览版目前尚未推出，但听说“很快”就会推出。

正如微软之前所说的，使用在线/云版本的客户已经拥有了这些改进和新功能，因为Office 365服务器会定期更新。内部部署版本的服务器产品适用于不希望或无法将其工作负载迁移到云的商业用户。

微软今年早些时候发布了Office 2019 for Windows和Office 2019 for Mac的内部部署/本地版本的商业预览版。这些产品预计将于今年秋季上市。

另外，微软官方尚未说明这些Office 2019客户端和服务器产品的版本是否就是最新的非订阅版本，同时表示将根据客户反馈做出决定。