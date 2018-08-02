要不要2TB？微软炫耀OneDrive，而竞争对手的产品提供了两倍的存储空间

但是当空间耗尽时，他们会抛出Excel的副本。

至顶网软件频道消息：微软本月对其OneDrive产品进行了大量调整，但尚未解决显而易见的大问题。或者更确切地说，没有解决存储容量的问题。

微软在声明中很欣喜地列举了所有即将在八月份推出的“新玩具”，安卓的用户得到了格外的宠爱。

安卓OneDrive应用程序将看到文件上传的改进，允许用户了解实际上传的内容以及上传的速度。希望无需借助随机性的进度条，这正是谷歌在其最近的Chromebook插件中讽刺过的。

安卓用户还可以看到通过设备的相机直接扫描到OneDrive的改进。八月初的功能将添加一些基本的页面和编辑工具，如裁剪和旋转等。公平地说，对于极度渴望现在就能够获得这些功能的用户来说，可能会比微软的Office Lens做得更糟糕。

在安卓的世界之外，OneDrive另一个值得注意的变化是针对OneDrive for Business和SharePoint Online库的版本控制。此举是微软按照用户的反馈进行的回退，用户的反馈表明他们拒绝原来的功能，真的希望可以关闭这个版本控制功能。

微软之前曾计划将激活版本控制设为默认，为文档库至少存储100个版本。用户无法关闭此功能，只有Developer API能够删除版本计数或完全停用这个功能。得益于客户的“宝贵反馈”，“关闭”按钮将重新亮相。

没有出现的是存储空间的提升。对于绝大多数的付费订阅用户而言，这一限制仍然牢牢锁定在1TB。这种做法和谷歌、苹果和Dropbox形成了鲜明的对比，这几家公司给客户提供的存储空间都是2TB，DropBox本周即将进入市场。例如，苹果的2TB iCloud针对英国用户的价格是每个月6.99英镑。而微软在英国的价格是每个月5.99英镑，可存储空间只有1TB。

微软很快就将宣布它的5.99英镑的价格也可以让你获得Office的PC版或者Mac版，但是很多用户希望至少可以选择更多的存储（根据OneDrive自己的UserVoice论坛上的内容判断）。除非用户冒险进入微软企业授权的迷宫世界，否则就无法获得更多的存储空间——经过一些环节，可以最高获得5TB的空间。

自从两年前这家Windows厂商将无限存储从用户手中夺走之后，1TB的限制就乌云压顶。在那之后，情况出现了很多变化，摄像头获得了更高的像素级别。但是OneDrive的存储配额，唉，还是没有改变。

我们已与微软联系以寻求评论。