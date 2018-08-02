 IDC：到2022年亚太地区区块链解决方案支出将达到21亿美元

根据IDC全球半年度区块链支出指南的更新，到2022年亚太(日本除外)(APeJ)在区块链解决方案上的支出预计将达到21亿美元。IDC预计，2017年到2022年期间区块链支出增长快速...

至顶网软件频道消息： 根据IDC全球半年度区块链支出指南的更新，到2022年亚太(日本除外)(APeJ)在区块链解决方案上的支出预计将达到21亿美元。IDC预计，2017年到2022年期间区块链支出增长快速，五年复合年增长率(CAGR)为72.6%，预计2018年该地区在区块链解决方案上的支出将达到2.717亿美元，比去年的1.381亿美元增长近100%。

IDC亚太区IT安全业务副总裁Simon Piff表示：“我们在APeJ市场上看到，那些已经采用区块链技术的企业看到了这项技术给他们带来的节约成果。区块链可以节省时间、降低复杂性、提高交易速度，为那些已经踏上这一旅程的企业提供了先发优势。随着时间的推移，这些成果将是覆盖整个行业的，但早期采用者将得到比后来者更好的回报。同时，技术提供商正在加紧提供多种预先打包的平台和服务，帮助加快实施，并借鉴早期推动者的经验教训。

2018年，APeJ地区的区块链支出占到全球总支出的17.8%，在支出方面排名第三，位居美国和西欧之后。跨境支付和结算、贸易融资和交易后结算/交易结算、监管合规等等都是推动该地区支出增加的三大用例。APeJ地区准备好了采用区块链技术提供支付方式，并协助维护用于合规性和检查的记录。

IDC亚太区高级市场分析师Swati Chaturvedi表示：“由于安全这最先受到质疑的问题，APeJ地区仍然处于早期采用阶段。现在，这种数字分类账技术已经超越国界，因为我们看到印度、中国、新加坡、澳大利亚、韩国等国家的政府、中央银行和金融机构进行了试点项目以获得最大利益。”

在2017年至2022年预测期内，中国将实现惊人的支出增长，五年复合增长率为76.3%，而APeJ地区整体的复合年增长率为72.6%。

排名前三的行业将占到2018年区块链总支出的66.5%，也就是银行业、离散制造业和保险业。在2017年到2022年预测期内，区块链采用增长最快的行业是流程制造业(复合年增长率为81.3%)，其次是零售业(78.4%)和离散制造业(72.9%)。

从技术方面来看，服务是区块链支出中最大的一类，在2018年约占57.7%，并且可能会在预测期内持续增长。不过，软件估计增速更快，复合年增长率为81.6%，这部分主要是受到了区块链平台和安全软件的驱动。