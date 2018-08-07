人工智能机器人组队击败了顶级的人类Dota 2战队

在人类和机器正在进行的比拼中，机器又赢下一局：一个人工智能团队彼此协作，在视频游戏Dota 2的多玩家在线战斗竞技场(MOBA)中成功击败了五名半职业人类玩家。

在人类和机器正在进行的比拼中，机器又赢下一局：一个人工智能团队彼此协作，在视频游戏Dota 2的多玩家在线战斗竞技场(MOBA)中成功击败了五名半职业人类玩家。

Sam Altman

这个人工智能团队被称为OpenAI Five，它们由OpenAI开发，OpenAI是伊隆.马斯克和Y Combinator的总裁Sam Altman创立的人工智能研究实验室。

OpenAI的代理之前在一对一的比赛中击败了一些顶级人类玩家，但这是第一次由代理团队击败Dota 2排名超过99.95%玩家的人类玩家。团队模式更难，因为这种模式需要更多协作和长期规划。

OpenAI的联合创始人兼首席技术官Greg Brockman在推特上将这一天的游戏称为 “情感搭车”。他补充表示：“我们为OpenAI团队感到非常自豪，并且非常高兴在我们为国际(Dota 2锦标赛)做准备时继续改进这个系统。”

像Dota 2这样的游戏是挑战人工智能系统并测试其智能水平的最佳方式之一。像OpenAI Five这样的系统通过分析数千场之前比赛中的大量数据来学习如何玩这个游戏。

这项努力似乎没什么用处，但人工智能研究人员认为，他们最终能够用训练人工智能玩游戏的方法训练算法来解决某些复杂的现实世界问题。例如，像DeepMind这样的公司的科学家们已经在考虑如何利用人工智能来帮助缓解气候变化并检测癌症。